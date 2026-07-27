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«Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός για Τιτραουί…»

ΓΗΠΕΔΟ

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«Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός για Τιτραουί…»

Δημοσίευμα αναφέρει πως ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρονται για τον Γιασίν Τιτραουί, αλλά προς το παρόν ο Αλγερινός χαφ δεν έχει προτεραιότητα την Ελλάδα.

Μάχη αιωνίων για τον Γιασίν Τιτραουί; Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Ισάκ Σεμπλί, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρονται για τον Αλγερινό χαφ της Σαρλερουά, έχοντας προσεγγίσει την ομάδα του και τον ποδοσφαιριστή.

Παρόλα αυτά, δίνει και μια επιπλέον… διάσταση στο όλο θέμα, λέγοντας πως προτεραιότητα του 24χρονου μέσου είναι να βρει μια ομάδα σε καλύτερο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Χωρίς φυσικά να αποκλείει το ενδεχόμενο να αγωνιστεί στην Ελλάδα, ο Τιτραουί την παρούσα στιγμή θα εξέταζε με μεγαλύτερο ενδιαφέρον άλλες προτάσεις που έχει στα χέρια του, πέραν των «ερυθρόλευκων» και του «τριφυλλιού».

 

Κατηγορίες

Ελλαδα

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