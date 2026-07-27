Ξεκίνησε πολύ νωρίς η μουρμούρα...

Από το πρώτο κιόλας επίσημο παιχνίδι της χρονιάς ξεκίνησαν η γκρίνια και η μουρμούρα στις τάξεις των οπαδών της ΑΕΚ. Η ήττα από την Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ και η επιεικώς μέτρια εμφάνιση της ομάδας απογοήτευσαν τον κόσμο, ο οποίος σαφέστατα περίμενε πολύ περισσότερα πράγματα από τους ποδοσφαιριστές του Μάουρο Καμορανέζι. Ο Ιταλοαργεντινός τεχνικός βρίσκεται στο επίκεντρο της κριτικής, καθότι δεν κατάφερε να παρουσιάσει στο γήπεδο ό,τι είχε δηλώσει στη δημοσιογραφική διάσκεψη μία μέρα πριν τον αγώνα, ενώ από την κριτική των φιλάθλων δεν γλυτώνει ούτε ο τεχνικός διευθυντής Τσάβι Ρόκα για κάποιες επιλογές του, αλλά και για συγκεκριμένες κινήσεις ενίσχυσης που ακόμη δεν έχουν γίνει…

Πάντως, παρά την εντός έδρας ήττα από την Μπεϊτάρ, στην ΑΕΚ εξακολουθούν να αισιοδοξούν ότι στη ρεβάνς μπορούν να ανατρέψουν τα εις βάρος τους δεδομένα. Κατά πόσον, όμως, μέσα σε διάστημα 6-7 ημερών αυτή η ΑΕΚ που είδαμε την περασμένη Πέμπτη μπορεί να βελτιωθεί σε τόσο μεγάλο βαθμό ώστε να αποδράσει με το διπλό πρόκρισης από τη Ρουμανία, αυτό μένει να φανεί σε τέσσερα βράδια. Οι ποδοσφαιριστές επέστρεψαν χθες στις προπονήσεις μετά το ρεπό του Σαββάτου, αρχίζοντας επί της ουσίας την προετοιμασία τους για την κρίσιμη ρεβάνς με τους δευτεραθλητές Ισραήλ.

Αύριο Τρίτη η ομάδα θα προπονηθεί το πρωί και ακολούθως η αποστολή θα μεταβεί στο αεροδρόμιο Λάρνακας, από όπου θα αναχωρήσει για τη Ρουμανία. Στον επαναληπτικό δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής ο νεοαποκτηθείς Ολλανδός στόπερ Βαν ντερ Χορν, ο οποίος ήταν ο μοιραίος ποδοσφαιριστής των Λαρνακέων στην πρώτη αναμέτρηση. Σίγουρα, ο 33χρονος έμπειρος κεντρικός αμυντικός δεν πρέπει να κριθεί από το λάθος που έκανε, έστω κι αν αυτό κόστισε την ήττα, ωστόσο η αλήθεια είναι πως από έναν πολύπειρο ποδοσφαιριστή, για την απόκτηση του οποίου δαπανήθηκε ένα σεβαστό χρηματικό ποσό, θα ανέμενε κανείς, σ’ ένα τόσο κρίσιμο παιχνίδι, να κάνει τη διαφορά και όχι να καταδικάσει την ομάδα του. Αντικαταστάτης του στο κέντρο της άμυνας θα είναι ένας εκ των Άδωνη ή Σαμπορίτ, ο οποίος εξέτισε την τιμωρία του. Εκτός λίστας είναι οι Π. Ιωάννου, Αντερέγκεν και Χάιρο. Δεν αποκλείεται να γίνουν και ορισμένες άλλες αλλαγές στο βασικό σχήμα της ΑΕΚ.