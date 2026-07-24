Λοϊζιδης: «Όλα τα γήπεδα θα αδειδοτηθούν, θέλει δουλειά το Τσίρειο»

Η δήλωση του Χάρη Λοϊζίδη στο πλαίσιο της κλήρωσης του πρωταθλήματος:

«Βρίσκομαι σε καθημερινή επαφή με τον ΚΟΑ και συγκεκριμένα με τον πρόεδρο του ΚΟΑ και παρακολουθούμε το θέμα της αδειοδότησης σταδίων. Αυτή την στιγμή μπορώ να πω ότι όλα τα γήπεδα θα είναι αδειοδοτημένα με την έναρξη του πρωταθλήματος, εκτός από το Τσίρειο που έχει ακόμα δουλειά για να συμβεί αυτό. Εκτός του «Αλφαμέγα» και του «Αρένα», τα υπόλοιπα υστερούν σε θέμα CCTV. Θα πρέπει να ξεπεραστούν τα θέματα αυτά για να αναβαθμιστούν τα συστήματα»