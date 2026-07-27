Μετακομίζει στην Τρίπολη ο Μπρόρσον

Ο Αστέρας Τρίπολης αποτελεί τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του Φρανζ Μπρόρσον, ο οποίος αποχωρεί από τον ΑΠΟΕΛ και το κυπριακό πρωτάθλημα.

Ο Σουηδός κεντρικός αμυντικός έχει δώσει τα χέρια με την ελληνική ομάδα για την υπογραφή διετούς συνεργασίας, με μοναδική εκκρεμότητα να αποτελεί ο τερματισμός του συμβολαίου του με τους γαλαζοκίτρινους.

Η εξέλιξη αυτή κρίνεται αμοιβαία επωφελής, καθώς ο 30χρονος ποδοσφαιριστής δεν βρισκόταν στα βασικά πλάνα της τεχνικής ηγεσίας του ΑΠΟΕΛ για τη νέα αγωνιστική περίοδο.