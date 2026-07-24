Με τρία ντέρμπι η πρεμιέρα - Όλο το πρόγραμμα

Eίχε κέφια η κληρωτίδα αφού την 1η αγωνιστική έβγαλε να διεξαχθούν τρία ντέρμπι.

Συκεκριμένα, θα έχει Λεμεσιανό μεταξύ Άρη και Απόλλωνα, η ΑΕΚ θα παίξει με τον ΑΠΟΕΛ και η ΑΕΛ θα υποδεχθεί την Ανόρθωση.

Η πρωταθλήτρια Ομόνοια θα αρχίσει εντός την υπεράσπιση του τίτλου.

Η 1η αγωνιστική έχει ως εξής:

Αρης - Απόλλωνας

Ομόνοια - Ομόνοια Αρ.

E.N. Ύψωνα - Ομόνοια 29ης Μαΐου

Καρμιώτισσα - Πάφος FC

Ολυμπιακός - Νέα Σαλαμίνα

ΑΕΚ - ΑΠΟΕΛ

ΑΕΛ - Ανόρθωση