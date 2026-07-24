Με τρία ντέρμπι η πρεμιέρα - Όλο το πρόγραμμα
ΓΗΠΕΔΟ
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Eίχε κέφια η κληρωτίδα αφού την 1η αγωνιστική έβγαλε να διεξαχθούν τρία ντέρμπι.
Συκεκριμένα, θα έχει Λεμεσιανό μεταξύ Άρη και Απόλλωνα, η ΑΕΚ θα παίξει με τον ΑΠΟΕΛ και η ΑΕΛ θα υποδεχθεί την Ανόρθωση.
Η πρωταθλήτρια Ομόνοια θα αρχίσει εντός την υπεράσπιση του τίτλου.
Η 1η αγωνιστική έχει ως εξής:
Αρης - Απόλλωνας
Ομόνοια - Ομόνοια Αρ.
E.N. Ύψωνα - Ομόνοια 29ης Μαΐου
Καρμιώτισσα - Πάφος FC
Ολυμπιακός - Νέα Σαλαμίνα
ΑΕΚ - ΑΠΟΕΛ
ΑΕΛ - Ανόρθωση