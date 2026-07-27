Μόνο λίγες πινελιές
ΓΗΠΕΔΟ
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Παρότι απέχουμε έναν μήνα από την έναρξη του πρωταθλήματος, η ΑΕΛ πλησιάζει προς την ολοκλήρωση του μεταγραφικού της σχεδιασμού.
Ήδη έχουν ανακοινωθεί 12 προσθήκες και, εάν δεν διαφοροποιηθεί το πλάνο, αναμένεται να γίνουν άλλες δύο. Ειδικότερα οι γαλαζοκίτρινοι βρίσκονται στο ψάξιμο για αριστερό μπακ, θέση στην οποία υπάρχει μόνο ο Κύπρος Νεοφύτου, καθώς και για έναν ακόμη μεσοεπιθετικό. Δεδομένου ότι ο χρόνος δεν πιέζει, πιθανόν να μην προκύψει άλλη μεταγραφική ανακοίνωση μέχρι τη μετάβαση της ομάδας στην Πολωνία (01/08) για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας.
Στο μεταξύ, στο δεύτερό της φιλικό, η ΑΕΛ δέχθηκε το Σάββατο ήττα από τον Ολυμπιακό με 2-1, ενώ θα ακολουθήσει μεθαύριο Τετάρτη (29/07) άλλο ένα με την Ομόνοια Αραδίππου. Στην Πολωνία οι Λεμεσιανοί θα αναμετρηθούν με Ατρόμητο (05/08), Παναιτωλικό (08/08) και Πολόνια (11/08). Στο μεταξύ, ο Παπαφώτης, ο οποίος τέθηκε εκτός πλάνων από τον Ούγκο Μαρτίνς, συμφώνησε με την ΕΝΥ Ύψωνα και αποχωρεί από την ομάδα.