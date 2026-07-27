Αυτούς παίρνει μαζί του ο Μπεργκ για να σφραγίσει την πρόκριση
ΓΗΠΕΔΟ
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Η αποστολή των πρασίνων για το Καζακστάν.
Αντίστροφη μέτρηση για το μεθαυριανό παιχνίδι της Ομόνοιας με την Καϊράτ στο Καζακστάν, στο πλαίσιο του επαναληπτικού αγώνα για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League και οι πράσινοι ανακοίνωσαν την αποστολή, η οποία αποτελείται από τους
Φαμπιάνο, Ουζόχο, Μιχαήλ, Χριστοφόρου, Οντουμπάντζο, Μπάλκοβετς, Σίμιτς, Κωνσταντινίδης, Κουλιμπαλί, Παναγιώτου, Άιτινγκ, Ανδρέου, Κούσουλος, Μάριτς, Χρίστου, Τάνκοβιτς, Εβάντρο, Μαγιαμπέλα, Χατζηγιοβάνης, Μοντνόρ, Νεοφύτου, Ντιονί, Κακουλλής.
Το πρόγραμμα:
▪️28.07.26, 08:20 | Αναχώρηση από αεροδρόμιο Λάρνακας
▪️28.07.26, 14:10 | Άφιξη στο Καζακστάν
▪️28.07.26, 17:30 | Συνέντευξη Τύπου ΟΜΟΝΟΙΑΣ στο «Almaty Ortalyk Stadion»
▪️28.07.26, 18:00 | Προπόνηση στο «Almaty Ortalyk Stadion» (15 λεπτά για τα ΜΜΕ)
▪️29.07.26, 18:00 | FC Kairat Almaty – ΟΜΟΝΟΙΑ
▪️30.07.26, 00:15 | Αναχώρηση από το Καζακστάν
▪️30.07.26, 06:20 | Άφιξη στο αεροδρόμιο Λάρνακας