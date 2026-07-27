Πέμπτος στον τελικό ο Μάριος Γεωργίου

Ο Μάριος Γεωργίου κατετάγη στην 5η θέση στον σημερινό τελικό του πλάγιου ίππου στην ενόργανη γυμναστική.

Σε έναν αρκετά ανταγωνιστικό αγώνα, από τους πιο δυνατούς του προγράμματος όπως εξ αρχής αναμενόταν, ο πρωταθλητής μας ολοκλήρωσε το πρόγραμμα του με 13.100 βαθμούς, μένοντας πίσω από τους Τζόρνταν Κάρολ (Καναδάς, 15.000), Ρούμπεν Γουόρντ (Σκωτία, 14.966), Κάμερον Λιν (Σκωτία, 13.833) και Ρίταμ Μαλίκ (Αυστραλία, 13.333).

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή συγχαίρει την Κυπριακή Ομοσπονδία Γυμναστικής και τον Μάριο και εύχεται στον αθλητή μας καλή επιτυχία στους δύο τελικούς που του απομένουν (σ.σ. δίζυγο, μονόζυγο)

Επίσης απευθύνει θερμές ευχαριστίες προς την Cablenet (Communications Partner) και την Deloitte (Professional Services Partner) για τη συνεργασία και την στήριξη προς υλοποίηση της αποστολής της.