Aνακοίνωσε τον νέο τερματοφύλακα με το... «τριφύλλι στο στήθος»

Τον 23χρονο τερματοφύλακα Νίκο Γραμματικάκη ανακοίνωσε η Ομόνοια 29Μ. Ο Ελλαδίτης πορτιέρο ξεκίνησε από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού Πειραιώς, πήγε στον Αστέρα Τρίπολη και πέρσι ήταν στον Βόλο, όπου κατέγραψε δύο συμμετοχές.

Η επίσημη ενημέρωση:

Το Σωματείο μας ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή Νίκο Γραμματικάκη.

Ο Ελλαδίτης ποδοσφαιριστής είναι γεννημένος στις 26/05/2003 και αγωνίζεται στην θέση του τερματοφύλακα. Καλωσορίζουμε τον Νίκο στην μεγάλη οικογένεια της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και του ευχόμαστε πολλές επιτυχίες με το Τριφύλλι στο στήθος.