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Το αγγλικό ποδόσφαιρο εισάγει νέο πειραματικό κανόνα για να βάλει τέλος στα «τακτικά τάιμ άουτ» των τερματοφυλάκων!

ΓΗΠΕΔΟ

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Το αγγλικό ποδόσφαιρο εισάγει νέο πειραματικό κανόνα για να βάλει τέλος στα «τακτικά τάιμ άουτ» των τερματοφυλάκων!

Το αγγλικό ποδόσφαιρο εφαρμόζει νέο κανόνα για να σταματήσει τα «τακτικά τάιμ άουτ» των τερματοφυλάκων: Όποιος ζητά θεραπεία, η ομάδα του παίζει για ένα λεπτό με δέκα παίκτες!

Το αγγλικό ποδόσφαιρο προχωρά σε μια σημαντική δοκιμή για να εξαλειφθεί το φαινόμενο των «τακτικών τάιμ άουτ» μέσω δήθεν τραυματισμών τερματοφυλάκων, μια πρακτική που έχει γίνει ιδιαίτερα συχνή και αμφιλεγόμενη τα τελευταία χρόνια. Η Premier League, η EFL, η National League, η Women's Super League και η FA συμφώνησαν στην εφαρμογή του μέτρου, με την έγκριση της IFAB, ώστε να περιοριστεί η κατάχρηση των διακοπών που επιτρέπουν στους προπονητές να δίνουν οδηγίες και να «σπάνε» τον ρυθμό του αντιπάλου.

Σύμφωνα με τον νέο κανόνα, όταν ο διαιτητής επιτρέπει στον φυσιοθεραπευτή να εξετάσει τον τερματοφύλακα, η ομάδα του θα πρέπει να αποσύρει έναν παίκτη για ένα λεπτό μετά την επανέναρξη του αγώνα. Ο προπονητής έχει δέκα δευτερόλεπτα για να δηλώσει ποιος θα αποχωρήσει, διαφορετικά θα βγει ο αρχηγός. Η πρώτη αναμέτρηση όπου θα εφαρμοστεί ο κανόνας είναι το παιχνίδι Τρανμίρ-Ροτσντέιλ για τον προκαταρκτικό γύρο του Carabao Cup, ενώ η A-League της Αυστραλίας θα δοκιμάσει μια παραλλαγή όπου ο αρχηγός θα αποχωρεί πάντα.

Το μέτρο κρίθηκε απαραίτητο, καθώς έχει γίνει συνηθισμένο ο τερματοφύλακας να κάθεται στο χορτάρι και να ζητάει ιατρική βοήθεια, ενώ οι συμπαίκτες του τρέχουν στον πάγκο για οδηγίες. Μόλις ολοκληρωθεί η μίνι σύσκεψη, ο τερματοφύλακας σηκώνεται και συνεχίζει κανονικά, διακόπτοντας τον ρυθμό του αντιπάλου και δημιουργώντας ένα ανεπίσημο τάιμ άουτ. Η IFAB και οι αγγλικές λίγκες θεωρούν ότι η νέα ποινή θα λειτουργήσει αποτρεπτικά, ειδικά στα τελευταία λεπτά των αγώνων, όπου οι ομάδες προσπαθούν να «σκοτώσουν» τον ρυθμό για να κρατήσουν αποτέλεσμα.

Υπάρχουν, ωστόσο, εξαιρέσεις: Δεν θα αποχωρεί παίκτης όταν ο τερματοφύλακας δηλώνει ότι δεν χρειάζεται θεραπεία, όταν υπάρχει σύγκρουση με συμπαίκτη, όταν έχει δεχθεί φάουλ και χρειάζεται άμεση φροντίδα, όταν υπάρχει αιμορραγία, σοβαρός τραυματισμός ή διάσειση, ή όταν ο τερματοφύλακας αντικαθίσταται άμεσα. Παράλληλα, έχουν εκφραστεί ανησυχίες ότι η υποχρεωτική αποχώρηση για ένα λεπτό μπορεί να οδηγήσει παίκτες -τερματοφύλακες και μη- στο να προσπαθούν να συνεχίσουν παρότι έχουν τραυματιστεί.

Τα αποτελέσματα του πειράματος θα αξιολογηθούν από την IFAB μέσα στη σεζόν και, αν κριθεί επιτυχημένο, ο κανόνας μπορεί να γίνει μόνιμος παγκοσμίως από το 2027-28. Το μέτρο θεωρείται προληπτικό και όχι αντιδραστικό, καθώς ακολουθεί τη λογική που ήδη εφαρμόζεται στους παίκτες εκτός περιοχής: όποιος δέχεται θεραπεία, βγαίνει προσωρινά από το παιχνίδι. Στόχος είναι να σταματήσει η κατάχρηση των τραυματισμών τερματοφυλάκων ως εργαλείο τακτικής και να διασφαλιστεί ότι οι διακοπές δεν θα χρησιμοποιούνται για ανεπίσημα τάιμ άουτ.

 

 

 

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