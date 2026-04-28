Χωρίς υπερβολές η Ομόνοια 29ης Μαΐου, με το βλέμμα στο μέλλον

Στην Ομόνοια 29ης Μαΐου ήδη ξεκίνησαν τον προγραμματισμό της επόμενης χρονιάς, σε θεωρητικό επίπεδο. Το γεγονός ότι οι πράσινοι κατάφεραν να εξασφαλίσουν την άνοδό τους, πριν την ολοκλήρωση της σεζόν, μόνο ικανοποίηση αφήνει στις τάξεις των ιθυνόντων και του κόσμου. Θυμίζουμε πως η Ομόνοια 29Μ, όχι πολύ πιο πριν το τέλος της χρονιάς, ήταν στις χαμηλές θέσεις του πρώτου γκρουπ. Η ομάδα του Φάτζιο Μπούις, κάνοντας αντεπίθεση διαρκείας στο φινάλε, κατάφερε να επιστρέψει στα σαλόνια την αμέσως επόμενη χρονιά του υποβιβασμού, τερματίζοντας στη 2η θέση, πίσω από την άπιαστη Νέα Σαλαμίνα.

Από εκεί και πέρα, θα ξεκινήσει η εκπόνηση του πλάνου της επόμενης μέρας με την ομάδα στην Α΄ Κατηγορία. Αρχικά, να πούμε ότι ο κόσμος επιστρέφει στα γήπεδα. Θυμίζουμε πως προ διετίας, η πλατιά μάζα του κόσμου απείχε από τις εξέδρες λόγω της εναντίωσης τους στο μέτρο της κάρτας φιλάθλου. Οι ιθύνοντες θεωρούν ότι αυτό θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια για παραμονή. Άλλωστε μιλάμε για μία ομάδα που βασίζει πολλά στη δυναμική που παίρνουν οι παίκτες από τον κόσμο. Από εκεί πέρα, προσανατολίζονται σε περισσότερες επενδύσεις και μπάτζετ χωρίς υπερβολές. Αρκετά χρήματα θα δοθούν σε υποδομές που χρησιμοποιεί η ομάδα, νεαρούς Κύπριους ποδοσφαιριστές, τις ακαδημίες και στο οίκημα, στην οδό Αρχέρμου. Με αυτόν τον τρόπο θέλουν να θέσουν στέρεες βάσεις έχοντας το βλέμμα και στο μέλλον.

Το μπάτζετ αναμένεται να είναι μικρότερο σε σχέση με αυτό που πριν από δύο χρόνια πορεύτηκε ο σύλλογος (900.000). Όχι κατ΄ανάγκην, αλλά από επιλογή. Την ομάδα θα στελεχώσουν πέραν από τις μεταγραφές ξένων που δεδομένα θα γίνουν, Κύπριοι υποσχόμενοι παίκτες. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να παραμείνει ο Φάτζιο Μπούις στην τεχνική ηγεσία μιας και χαίρει εκτίμησης της διοίκησης και του κόσμου.

Αυτό θα ξεκαθαρίσει το αμέσως επόμενο διάστημα. Όλα όσα αφορούν το οικονομικό, θα περάσουν από την προγραμματισμένη Γενική Συνέλευση, η οποία θα γίνει στις αρχές Ιουνίου. Από εκείνο το χρονικό σημείο, θα τεθεί επί τάπητος το πλάνο και θα αρχίσει η δουλειά για τον σχεδιασμό της ομάδας για την σεζόν 2026-2027.