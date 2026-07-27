«Λυπάμαι που δεν σας έδωσα άλλο ένα κύπελλο»: Το μήνυμα του Σκαλόνι μετά τον χαμένο τελικό του Μουντιάλ

Ο Λιονέλ Σκαλόνι μίλησε δημόσια για πρώτη φορά μετά τον χαμένο τελικό του Μουντιάλ 2026, εκφράζοντας τα συναισθήματά του και ζητώντας «συγγνώμη» από τους φιλάθλους της Αργεντινής που δεν κατάφερε να τους χαρίσει ακόμη ένα τρόπαιο.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός περιέγραψε την έντονη συναισθηματική διαδρομή της διοργάνωσης, στάθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε η ομάδα και ευχαρίστησε όλους όσοι εργάστηκαν δίπλα του. Παράλληλα, τόνισε πως το πραγματικό «τρόπαιο» είναι η προσπάθεια, η επιμονή και η ενότητα που έδειξαν οι παίκτες του.

Στο υστερόγραφό του, ο Σκαλόνι έκλεισε με μια φράση που έγινε ήδη viral: «Όποιος έχει έναν Αργεντινό φίλο, έχει έναν θησαυρό».

Το μήνυμα του Σκαλόνι:

«Μετά από μια έντονη εβδομάδα, όπου η θλίψη αναμίχθηκε με τη χαρά, τα δάκρυα με το χαμόγελο, η αγωνία με την ηρεμία, το άγχος με τη γαλήνη, μπορώ να καθίσω να γράψω λίγα λόγια· και παρόλο που ξέρετε ότι δεν μου αρέσουν και πολύ τα κοινωνικά δίκτυα, ίσως αυτό να είναι το καλύτερο μέσο για να σας τα μεταφέρω.Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι λυπάμαι που δεν κατάφερα να σας προσφέρω ένα ακόμα κύπελλο και να σας δώσω μια νέα χαρά που, έστω και για λίγες μέρες, ίσως σας κάνει να ξεχάσετε όλα τα άσχημα της ζωής.

Θέλω όμως να κρατήσετε αυτό που προσπαθήσαμε να σας δείξουμε με αυτή την ομάδα παικτών, τους πολεμιστές μου, όπως τους αποκαλούσα όταν μιλούσα για αυτούς στη σύζυγό μου.Η προσπάθεια, η όρεξη, η θέληση, το ''μπορώ'', το να μην τα παρατάς (ακόμα και αν όλα γίνονται ανηφορικά), το να δίνεις τα πάντα (ακόμα και αν δεν έχεις πια δυνάμεις), το να αντέχεις κουβάδες κρύου νερού (ΑΠΟ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΑΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ), το να ξέρεις πώς να συμπεριφέρεσαι, το να θέλεις να παραμείνεις όρθιος όταν τα πόδια σου δεν υπακούν πια στον εγκέφαλό σου… Αυτό είναι το πραγματικό τρόπαιο.Είμαι αιώνια ευγνώμων στο τεχνικό μου επιτελείο, στους παίκτες, στο προσωπικό της AFA, σε όσους εργάζονται αθόρυβα για να νιώθουμε άνετα, και σε καθέναν από εσάς για την αγάπη που μου δείξατε.Υ.Γ.: Όποιος έχει έναν Αργεντινό φίλο, έχει έναν θησαυρό».