ΑΠΟΕΛ: Ποδαρικό με νίκη στην Ολλανδία

Με σκόρερ τον Φαμπρίτσιο Πεδρόσο στο 26ο λεπτό, ο ΑΠΟΕΛ επικράτησε με 1-0 της Αλ Φέιχα στην Ολλανδία, όπου πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από πλευράς γαλαζοκιτρίνων, η φιλική αναμέτρηση είναι χωρισμένη σε δύο αγώνες με δύο ημίχρονα των 30 λεπτών για τον κάθε αγώνα.

Ο ΑΠΟΕΛ ξεκίνησε τον αγώνα με τους Μπέλετς, Σταφυλίδη, Ντέγκενεκ, Λαΐφη, Μαντσίνι, Ντάλσιο, Μαρκίνιος, Πεδρόσο, Λημνιός, Σάστρε, Ντιέγκο Ρόσα.