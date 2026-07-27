ΒΙΝΤΕΟ: Η: πρώτη αντίδραση του Σωκράτη Πηλακούρη μετά τον τελικό των κρίκων

Δείτε στο βίντεο την πρώτη αντίδραση του Σωκράτη Πηλακούρη μετά τον τελικό των κρίκων στους 23ους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες της Γλασκώβης.

Φανερή η απογοήτευση του αθλητή μας για τη βαθμολογία του, αλλά ακόμα μεγαλύτερο το πείσμα για να συνεχίσει με ακόμα περισσότερη θέληση!

Ένα μεγάλο μπράβο στον Σωκράτη και στην ομοσπονδία του για την στάση του αθλητή μετά από ένα τόσο αποκαρδιωτικό φινάλε σε μια μεγάλη διοργάνωση.