Τέλος και επίσημα από τον Παναθηναϊκό ο Σιώπης

Ο κύκλος του Μανώλη Σιώπη στον Παναθηναϊκό ολοκληρώθηκε και επίσημα, με την «πράσινη» ΠΑΕ να ανακοινώνει την παραχώρησή του στην Καραγκιουμριούκ.

Ο διεθνής Έλληνας μέσος αποχωρεί από το «Τριφύλλι» έπειτα από ενάμιση χρόνο παρουσίας, επιστρέφοντας στην Τουρκία, όπου έχει ήδη αγωνιστεί με επιτυχία στο παρελθόν, φορώντας τις φανέλες της Αλανιασπόρ και της Τραμπζονσπόρ.

Ο Σιώπης αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό τον Ιανουάριο του 2025 και συνολικά κατέγραψε 52 συμμετοχές με την πράσινη φανέλα, αποτελώντας μία αξιόπιστη λύση στη μεσαία γραμμή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την παραχώρηση του Μανώλη Σιώπη στην τουρκική Καραγκιουμριούκ.Ο Έλληνας διεθνής μέσος εντάχθηκε στον Παναθηναϊκό τον Ιανουάριο του 2025 και με τη φανέλα του Τριφυλλιού κατέγραψε 52 συμμετοχές.Μανώλη, σ’ ευχαριστούμε για όλα και σου ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα σου!