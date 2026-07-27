Απίστευτη αδικία για Πηλακούρη: Μέχρι και ο Καναδός Έμαρντ κουνούσε το κεφάλι με τη βαθμολογία των κριτών!

Πραγματοποιώντας ένα εξαιρετικό πρόγραμμα στον τελικό των κρίκων στους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες της Γλασκώβης, ο Σωκράτης Πηλακούρης φαινόταν πως βρισκόταν εντός των μεταλλίων.

Δυστυχώς, οι κριτές τον βαθμολόγησαν με 13.466, αποτέλεσμα που αμφισβήτησε έντονα το κοινό στην Arena, χωρίς όμως να μπορεί να αλλάξει οτιδήποτε, καθώς ο γυμναστής μας τέθηκε εκτός βάθρου!

Έχοντας απουσιάσει από την αγωνιστική δράση για έναν χρόνο μετά από σοβαρό τραυματισμό, ο Πηλακούρης έκανε σίγουρα την υπέρβασή του στην Σκωτία. Υπό τις περιστάσεις εκτέλεσε σχεδόν άψογα το πρόγραμμα και με την 4η θέση, έμεινε οριακά εκτός βάθρου, καθώς τον ξεπέρασαν οι Φέλιξ Ντόλτσι (Καναδάς, 13.766), Ουίλιαμ Έμαρντ (Καναδάς, 13.600) και Τζέιμς Χάρντι (Αυστραλία, 13.500).

Είναι χαρακτηριστικό πως όταν ανακοινώθηκε η βαθμολογία για τον Κύπριο γυμναστή, ακόμα και ο Ουίλιαμ Έμαρντ, ο οποίος την στιγμή εκείνη ήταν στην πρωτοπορία, κουνούσε το κεφάλι και η κάμερα των αγώνων τον έπιασε να λέει «Νο, no», φανερώνοντας ακόμα και αυτός τη διαφωνία του!

Μπορεί να αδικήθηκε ξεκάθαρα και να μην πήρε ένα μετάλλιο ο Σωκράτης, ωστόσο στις καρδιές του κοινού στην Arena, που δεν έκρυψε τη δυσφορία του, αλλά και όλων των Κυπρίων, είναι ο χρυσός νικητής!

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή συγχαίρει την Κυπριακή Ομοσπονδία Γυμναστικής και τον Σωκράτη Πηλακούρη για την τιτάνια του προσπάθεια. Απέδειξε ότι ανήκει στην ελίτ της παγκόσμιας γυμναστικής και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία! Είμαστε βέβαιοι ότι έρχονται ακόμα πολλά βάθρα σε διεθνές επίπεδο για αυτόν τον σπουδαίο αθλητή!

Επίσης απευθύνει θερμές ευχαριστίες προς την Allwyn (Diamond Partner), την Toyota (Mobility Partner) και τον Όμιλο Βιοιατρική (Medical Diagnosis Partner) για τη συνεργασία και την στήριξη προς υλοποίηση της αποστολής της.