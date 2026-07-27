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Παναθηναϊκός & ΠΑΟΚ: Οι πιθανοί αντίπαλοι και οι προβλέψεις για τα playoffs

ΓΗΠΕΔΟ

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Παναθηναϊκός & ΠΑΟΚ: Οι πιθανοί αντίπαλοι και οι προβλέψεις για τα playoffs

Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ ετοιμάζονται για την πρόκριση, με το Football Rankings να τους προβλέπει στα playoffs και να παρουσιάζει τους πιθανούς αντιπάλους τους σε Europa και Conference League.

Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ ετοιμάζονται για την κρίσιμη Πέμπτη, όπου θα κληθούν να «κλειδώσουν» την πρόκριση στην επόμενη φάση των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Τόσο το «τριφύλλι» όσο και ο «δικέφαλος του Βορρά» έχουν σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης απέναντι σε Πάκσι και Ντιναμό Κιέβου αντίστοιχα.

Αν οι δύο ελληνικές ομάδες προκριθούν, τότε ο ΠΑΟΚ θα βρει μπροστά του τη νικήτρια του ζευγαριού Χάμαρμπι-Άντερλεχτ στον τρίτο προκριματικό του Europa League, ενώ ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του Σπάρτακ Τρνάβας- ΤΣΣΚΑ 1948 στο Conference League.

Τα μαθηματικά μοντέλα του Football Rankings προβλέπουν ότι και οι δύο ελληνικές ομάδες έχουν καλές πιθανότητες να φτάσουν μέχρι τα playoffs, αν και πάντα υπάρχουν ανατροπές. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ εμφανίζεται να έχει πιο βατούς πιθανούς αντιπάλους στο Europa League, σε σχέση με τον Παναθηναϊκό στο Conference.

Ο ΠΑΟΚ θα βρίσκεται στους ισχυρούς, με πιο απαιτητικό αντίπαλο -θεωρητικά- την Τράμπζονσπορ. Αντίθετα, ο Παναθηναϊκός ενδέχεται να συναντήσει ομάδες με υψηλό επίπεδο δυσκολίας, όπως οι Μπεσίκτας, Μπασάκσεχιρ, Χετάφε, Τβέντε, Χαρτς και άλλες με δυνατές έδρες.

Πιθανοί αντίπαλοι ΠΑΟΚ (σύμφωνα με τις προβλέψεις)

Σιντ Τρούιντεν, Βίκινγκουρ, Τράμπζονσπορ, Άαρχους, Λίλεστρομ, Λέφσκι Σόφιας, Αραράτ, Σαμπάχ, Ζαλγκίρις, Μιάλμπι, Ιμπέρια.

Πιθανοί αντίπαλοι Παναθηναϊκού (σύμφωνα με τις προβλέψεις)

Μπασάκσεχιρ, Χετάφε, Ριέκα, Κλουζ, Μπεσίκτας, Τβέντε, Χαρτς, Χάιντουκ, Γιάμπλονετς, Χράντετς Κράλοβε, Γκόρνικ, Κατοβίτσε, Νόρτζελαντ, Απόλλων Λεμεσού, Μπεϊτάρ, Σιόν, ΤΣΣΚΑ Σόφιας, Μάδεργουελ, Μπράβο.

 

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Κατηγορίες

Ελλαδα

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