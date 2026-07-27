Έγινε το «μπαμ»: Στην Ντόρτμουντ ο Καρέτσας με ποσό-ρεκόρ!

Σύμφωνα με τα βελγικά ρεπορτάζ, η Ντόρτμουντ και η Γκενκ έχουν καταλήξει σε πλήρη συμφωνία για τη μεταγραφή του Κωνσταντίνου Καρέτσα, με το ποσό να αποτελεί νέο ρεκόρ πώλησης για τον βελγικό σύλλογο.

Ο νεαρός Έλληνας μεσοεπιθετικός ετοιμάζεται να κάνει το μεγαλύτερο βήμα της μέχρι τώρα πορείας του, καθώς οι δύο ομάδες φαίνεται να έχουν «κλείσει» όλες τις λεπτομέρειες του deal, που θα τον φέρει στο Signal Iduna Park.

Η τελευταία πρόταση της Ντόρτμουντ έφτασε κοντά στα 30 εκατομμύρια ευρώ, με το τελικό ποσό της συμφωνίας να αναμένεται να γίνει γνωστό σύντομα!