Ένας από τους νέους ήρωες της Ομόνοιας

Ο Ματέο Μάριτς έκανε άλλο ένα πολύ καλό παιχνίδι στο ντέρμπι με την Πάφο στο ΓΣΠ.

Ο Βόσνιος χαφ, ξεκίνησε και ολοκλήρωσε το ματς με τους Παφίτες, έχοντας μία σταθερά καλή παρουσία στον χώρο της μεσαίας γραμμής.

Ουσιατικά, ο Μάριτς, άρπαξε από τα μαλλιά την ευκαιρία που του δίνει ο Μπεργκ στα τελευταία παιχνίδια αγωνιζόμενος στον χώρο της μεσαίας γραμμής αντί του Άιτινγκ.

Το ντέρμπι με την Πάφο, ήταν το 10ο 90λεπτο για τον 28χρονο χαφ την φετινή σεζόν στο πρωτάθλημα.

Το γεγονός, ότι ο Μπεργκ δίνει ευκαιρίες σε όλους τους ποδοσφαιριστές που έχει στο ρόστερ του, δίνει στην ομάδα του την δυνατότητα να βγάζει νέους ήρωες στον αγωνιστικό χώρο στο κατάλληλο χρονικά σημείο του πρωταθλήματος. Εκεί ουσιαστικά που κρίνονται όλα.

