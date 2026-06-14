Koντά στον πάγκο της Μίλαν ο Αμορίμ

Πέντε μήνες μετά το διαζύγιο με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο Ρούμπεν Αμορίμ είναι έτοιμος να επιστρέψει στους πάγκους.

Μετά την Πορτογαλία και την Αγγλία, το προπονητικό μέλλον του 41χρονου φαίνεται πως θα είναι στην Ιταλία και συγκεκριμένα στη Μίλαν.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Αμορίμ θα αποδεχθεί τους όρους που συζητήθηκαν στα ραντεβού με τους “ροσονέρι” και αυτό που απομένει πλέον είναι το πράσινο φως της ιταλικής ομάδας.

Εάν όλα κυλήσουν ομαλά και αναλάβει τη Μίλαν, αυτή θα είναι η τέταρτη ομάδα του μετά τις Μπράγκα, Σπόρτινγκ Λισαβόνας και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Πηγή: sport24.gr