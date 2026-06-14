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Η πρώτη φορά που σκόραρε ο Βινίσιους, αλλά η Βραζιλία δεν νίκησε

ΓΗΠΕΔΟ

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Η πρώτη φορά που σκόραρε ο Βινίσιους, αλλά η Βραζιλία δεν νίκησε

Ο Βινίσιους Τζούνιορ ήταν ότι καλύτερο είχε να επιδείξει η Βραζιλία σε μία υπό του μετρίου πρεμιέρα της στο Μουντιάλ 2026, όπου έμεινε στο 1-1 κόντρα στο Μαρόκο για τον 3ο όμιλο. Οι Μαροκινοί είχαν πολύ πιο «γεμάτη» και πειστική εικόνα στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα με τη «σελεσάο», όμως ο «Βίνι» προσέφερε το πρώτο πραγματικά «μεγάλο» γκολ της εφετινής διοργάνωσης στο 32ο λεπτό, με την αγαπημένη του κίνηση.

Διαγώνια κίνηση απ’ τα αριστερά προς τα μέσα κι ένας «κεραυνός» στη γωνία του Μπονού που δεν μπορούσε να αντιδράσει απέναντι σ’ ένα σουτ που «μετρήθηκε» με ταχύτητα 101 χλμ/ώρα!

Το πλέον εντυπωσιακό ήταν πως αυτό το 10ο γκολ του Βινίσιους στην 50ή συμμετοχή του με τη φανέλα της Βραζιλίας ήταν το πρώτο που δεν συνοδεύτηκε από νίκη της «σελεσάο». Και στα προηγούμενα 9 γκολ που είχε πετύχει ο άσος της Ρεάλ Μαδρίτης, η Βραζιλία έφτανε στη νίκη, όμως τούτη τη φορά το Μαρόκο τη... φρέναρε.

 

Αναλυτικά τα προηγούμενα 9 γκολ του Βινίσιους με τη Βραζιλία που συνοδεύονταν από νίκες:

Ημερομηνία  Αγώνας                   Διοργάνωση                 Σκορ

24/03/2022  Βραζιλία - Χιλή          Προκριματικά Μουντιάλ      4-0

05/12/2022  Βραζιλία - Νότια Κορέα   Μουντιάλ 2022              4-1

17/06/2023  Βραζιλία - Γουινέα       Φιλικό                     4-1

28/06/2024  Παραγουάη - Βραζιλία     Copa América               1-4

28/06/2024  Παραγουάη - Βραζιλία     Copa América               1-4 (2ο γκολ του στο ίδιο ματς)

20/03/2025  Βραζιλία - Κολομβία      Προκριματικά Μουντιάλ      2-1

11/06/2025  Βραζιλία - Παραγουάη     Προκριματικά Μουντιάλ      1-0

10/10/2025  Νότια Κορέα - Βραζιλία   Φιλικό                     0-5

01/06/2026  Βραζιλία - Παναμάς       Φιλικό                     6-2

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World Cup 2026

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