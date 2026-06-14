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Το Ιράν αναμένεται στο Λος Άντζελες σε κλίμα αβεβαιότητας και έντασης

ΓΗΠΕΔΟ

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Το Ιράν αναμένεται στο Λος Άντζελες σε κλίμα αβεβαιότητας και έντασης

Το Ιράν αναμένεται σήμερα (14/6) στο Λος Άντζελες-μετά από μία πτήση 20’-, πριν από τον εναρκτήριο αγώνα του στο Παγκόσμιο Κύπελλο εναντίον της Νέας Ζηλανδίας (16/6-04:00), έναν αγώνα σε αμερικανικό έδαφος, στο στάδιο SoFi, που βρίσκεται κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο. 

Όπως είναι γνωστό οι ΗΠΑ αρνήθηκαν να χορηγήσουν βίζες σε περίπου δεκαπέντε μέλη του προπονητικού επιτελείου και η ομάδα μετέφερε την τελευταία στιγμή τη βάση της στην Τιχουάνα του Μεξικού, αντί στο Τούσον της Αριζόνα, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί. 

Έχουν γίνει εκκλήσεις για διαδήλωση αύριο (15/6) στο Inglewood γύρω από το υπερσύγχρονο στάδιο των 70.000 θέσεων. Ορισμένοι διαδηλωτές ενδέχεται επίσης να εισέλθουν στο στάδιο και να αποδοκιμάσουν τον ιρανικό εθνικό ύμνο, όπως συνέβη στο Κατάρ το 2022. 

Ο Ιρανός υπουργός Αθλητισμού Αχμάντ Ντονιαμαλί προειδοποίησε ότι το Ιράν θα είναι ιδιαίτερα προσεκτικό όσον αφορά τις «σημαίες και τα συνθήματα», απειλώντας να αποχωρήσει από τον αγώνα εάν εμφανιστούν σύμβολα εχθρικά προς την Ισλαμική Δημοκρατία.

Αυτές οι αβεβαιότητες συμβάλλουν στην πίεση γύρω από τον αγώνα στο Λος Άντζελες. 

Το Ιράν έχει προγραμματιστεί να παίξει και τους τρεις αγώνες του 7ου ομίλου στις ΗΠΑ , τον δεύτερο, επίσης στο Λος Άντζελες, στις 21 Ιουνίου εναντίον του Βελγίου και τον τρίτο, στο Σιάτλ στις 26 Ιουνίου εναντίον της Αιγύπτου. 

 Το Ιράν, που κατατάσσεται 20ό στην κατάταξη της FIFA, έχει μια σπουδαία ευκαιρία να λάμψει τη Δευτέρα εναντίον της Νέας Ζηλανδίας, η οποία βρίσκεται μόλις στην 85η θέση της κατάταξης στον κόσμο και επιδιώκει την πρώτη της νίκη σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

 

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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