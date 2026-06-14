Μένει οριστικά στον ΑΠΟΕΛ ο Λαΐφης!

Δεν πάει πουθενά ο Κωνσταντίνος Λαΐφης. Ο Κύπριος αμυντικός έχει αποδεχθεί την πρόταση του ΑΠΟΕΛ και θα παραμείνει στον Αρχάγγελο.

Oι γαλαζοκίτρινοι με ένα βίντεο προετοιμάζουν το έδαφος για τις σχετικές εξελίξεις και σύντομα αναμένεται να εκδοθεί και το σχετικό φιρμάνι.

«To be continued...» σημειώνεται στην ανάρτηση της ομάδας της Λευκωσίας.

Έτσι, μπαίνει τέρμα και σε οποιοδήποτε άλλο σενάριο ήθελε τον Κύπριο διεθνή να μετακομίζει σε άλλη κυπριακή ομάδα.