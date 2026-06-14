Όλοι το θέλουν, αλλά…

Το Μουντιάλ, όπως και κάθε άλλη μεγάλη διοργάνωση, είναι μια ευκαιρία για τους ποδοσφαιρόφιλους να φαντάζονται ή να ελπίζουν σε ένα… θαύμα. Για παράδειγμα, όπως έγινε στο Euro 2004 με την Εθνική Ελλάδος. Αλήθεια, όμως, πόσο εύκολο είναι αυτό να συμβεί με την εικόνα που έχει πλέον το ποδόσφαιρο.

Δείτε, λόγου χάρη, την τεράστια διαφορά ανάμεσα στις ομάδες που είναι φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου με τις υπόλοιπες. Είναι σχεδόν αδύνατον να δούμε ομάδες όπως η Σενεγάλη, ή η Αϊτή και η Παραγουάη να ρίχνουν στο καναβάτσο τη Γαλλία ή την Ισπανία.

Πλέον, δυστυχώς, οι εκπλήξεις σε τέτοιου είδους διοργανώσεις έχουν περιοριστεί πάρα πολύ ή γίνονται αλλά ώς ένα σημείο των τουρνουά.

Αντρέας Ψάλτης