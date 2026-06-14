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Η σκληρή ανακοίνωση του ΠΣΑΚΚ κατά του Τζόουνς

ΓΗΠΕΔΟ

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Η σκληρή ανακοίνωση του ΠΣΑΚΚ κατά του Τζόουνς

Ο ΠΣΑΚΚ καταδίκασε την ενέργεια του Ταϊρίκ Τζόουνς προς τον Κέντρικ Ναν

Ο πέμπτος τελικός της Stoiximan GBL βρήκε τον Ολυμπιακό να κατακτά το 16ο πρωτάθλημα της ιστορίας του κόντρα στον Παναθηναϊκό. Ωστόσο, όσα συνέβησαν στο τρίτο ημίχρονο της αναμέτρησης με αρνητικούς πρωταγωνιστές τον Ταϊρίκ Τζόουνς και τον Κέντρικ Ναν και το μεταξύ τους θερμό επεισοδιο, δυσφημίζουν το άθλημα.

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Καλαθοσφαιριστών-τριών (ΠΣΑΚΚ), πήρε θέση για το περιστατικό βίας που έλαβε χώρα στα αποδυτήρια του ΣΕΦ καταδικάζοντας την ενέργεια του Ταϊρίκ Τζόουνς προς τον Ναν μέσω ανακοίνωσης.

Αναλυτικά

«Καμία ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή βίας!

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Καλαθοσφαιριστών-τριών καταδικάζει την απαράδεκτη, ντροπιαστική και αισχρή επίθεση του Ταϊρίκ Τζόουνς στον Κέντρικ Ναν.

Τέτοιες συμπεριφορές δεν αρμόζουν στο ελληνικό μπάσκετ, όπως δεν αρμόζει και η γενικότερη τοξικότητα που επικρατεί.

Είμαστε απέναντι σε κάθε μορφή βίας, σε όλες τις εκφάνσεις της. Είτε σωματική, είτε λεκτική, είτε ψυχολογική.

Στηρίζουμε τον σεβασμό, την αλληλεγγύη και τον διάλογο». 

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