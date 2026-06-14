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Με το όνομα του Ζότα τα επετειακά βραχιολάκια της εθνικής Πορτογαλίας!

ΓΗΠΕΔΟ

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Με το όνομα του Ζότα τα επετειακά βραχιολάκια της εθνικής Πορτογαλίας!

Την ερχόμενη Τετάρτη (17/06) η Πορτογαλία θα ριχτεί στη μάχη του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Βόρειας Αμερικής, αντιμετωπίζοντας τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στην πρεμιέρα του 11ου ομίλου της διοργάνωσης.

Οι Ίβηρες βρίσκονται εδώ και ημέρες στο Χιούστον του Τέξας όπου πραγματοποιούν τις προπονήσεις τους ενόψει της δικής τους πρεμιέρας στον θεσμό.

Άπαντες στις τάξεις της Πορτογαλίας προέβησαν σε μια όμορφη κίνηση με στόχο το δέσιμο και τη βελτίωση των σχέσεων της ομάδας, καθώς, όλοι οι ποδοσφαιριστές φορούν επετειακά βραχιολάκια της χώρας με τα ονόματα όλου του ρόστερ.

Μεταξύ των ονομάτων βρίσκεται και εκείνο του αείμνηστου Ντιόγκο Ζότα, με την εθνική της χώρας να τιμά τον εκλιπών στράικερ.

 

Πηγή: sport-fm.gr

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World Cup 2026

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