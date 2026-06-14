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«Θα χρειαστεί οικονομική υπέρβαση για να πείσει τον Κούτρη»

ΓΗΠΕΔΟ

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«Θα χρειαστεί οικονομική υπέρβαση για να πείσει τον Κούτρη»

Νέο μεταγραφικό σενάριο για τον Κούτρη που φαίνεται να ενδιαφέρει τον Απόλλωνα

O Λεονάρντο Κούτρης, για τον οποίο εδώ και ημέρες υπάρχουν σενάρια ότι θα έρθει στην Κύπρο και συγκεκριμένα στον Απόλλωνα, δίνουν και παίρνουν και οι φήμες στην Ελλάδα για τον επόμενο σταθμό του.

Ο 30χρονος, ο οποίος αποχωρεί από την Πογκόν, σύμφωνα με δημοσίευμα στην Ελλάδα (sportime.gr), βρίσκεται στο στόχαστρο και του Ηρακλή Θεσσαλονίκης, όμως χρειάζεται οικονομική υπέρβαση.

Όσα αναφέρονται:

«Ο Ηρακλής θέλει τον Λεονάρντο Κούτρη. Ο Έλληνας μπακ δεν έχει προτεραιότητα την Ελλάδα και θα χρειαστεί οικονομική υπέρβαση για να τον πείσει.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ηρακλής ασχολείται με την περίπτωση του. Απλώς τη φορά αυτή μοιάζουν τα δεδομένα να είναι διαφορετικά καθώς υπάρχει πιο πρόσφορο έδαφος για συζητήσεις με τον Λεονάρντο Κούτρη.

Τον 30χρονο αριστερό μπακ που βλέπει το συμβόλαιο του με την Πογκόν να ολοκληρώνεται και να μην έχει ανανεωθεί. Ο Κούτρης δεν ήταν και τόσο θερμός στην ιδέα επιστροφής στην Ελλάδα όμως είναι σαφές ότι αν προκύψουν οι προϋποθέσεις που έχουν να κάνουν και με το οικονομικό, δεν θα είχε και πρόβλημα.

Το συμβόλαιο του είναι σχετικά «τσιμπημένο» για τα δεδομένα που έχει ο Ηρακλής για τις πτέρυγες του, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι ο Τάκης Μονεμβασιώτης δεν θα κάνει κάποιες σχετικές υπερβάσεις αν αξίζει ο κόπος.

Ίσως ο Κούτρης να είναι μία τέτοια. Θυμίζουμε ότι ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού είχε και φέτος μια γεμάτη χρονιά με την Πογκόν και αξιολογεί και κάποιες ακόμη προτάσεις που έχει στα χέρια του. Ο Ηρακλής μπήκε δυνατά πάντως».

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