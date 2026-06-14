Μουντιάλ: Διαλείμματα ενυδάτωσης για τους παίκτες, ευκαιρία για τους χορηγούς

Ο πρώτος που μίλησε κατά της απόφασης της FIFA να επιβάλει διαλείμματα ενυδάτωσης σε όλους τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, ανεξάρτητα από τη θερμοκρασία, ήταν ο Γιούργκεν Κλοπ.

«Αυτά τα λεγόμενα διαλείμματα θερμότητας μας πουλήθηκαν ως ασπίδα για την ευημερία των παικτών, ένα ευγενές σπαθί ενάντια στη ζέστη. Αλλά στην πραγματικότητα; Δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα επιχρυσωμένο κλουβί φτιαγμένο για χορηγούς», είπε Γερμανός προπονητής.

Ο πρώτος αγώνας του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 (Μεξικό-Νότια Αφρική 2-0) διακόπηκε μετά από 24 λεπτά, ώστε οι παίκτες να μπορούν να πιουν νερό. Η θερμοκρασία στην Πόλη του Μεξικού ήταν 23 ° C (73 ° F), μια σχετικά ήπια μέρα για το μεξικανικό καλοκαίρι.

Το Fox Sports χρησιμοποίησε το τρίλεπτο διάλειμμα για να προβάλει διαφημίσεις για το Powerade, το επίσημο αθλητικό ποτό της FIFA, και στη συνέχεια άλλαξε σε διαφημίσεις για την AT&T (τηλεπικοινωνίες), την Michelob Ultra (ελαφριά μπύρα), την Lowe's (ανακαίνιση σπιτιού) και την FanDuel (αθλητικά στοιχήματα).

Όταν τελείωσε το διάλειμμα, επέστρεψαν στους παίκτες που προετοιμάζονταν να συνεχίσουν το παιχνίδι.

Να σημειωθεί επίσης ότι σε ένα από τα διαλείμματα, η έναρξη του αγώνα καθυστέρησε ακόμη και, προκαλώντας οργή στο κοινό.

Επίσης ο Αργεντινός προπονητών των ΗΠΑ, Μαουρίτσιο Ποτσετίνο εξέφρασε το παράπονό του μετά το ντεμπούτο των ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι τα διαλείμματα ενυδάτωσης είναι άσκοπα όταν η ζέστη δεν είναι ακραία.

Κάθε διάλειμμα ενυδάτωσης είναι ένα παράθυρο 3 λεπτών για διαφήμιση. Ορισμένα ισπανόφωνα δίκτυα, όπως το Telemundo-σύμφωνα με την εφημερίδα της Βαρκελώνης mundodeportivo-, έχουν αποφασίσει να μην κάνουν διαφημίσεις κατά τη διάρκεια αυτών των διαλειμμάτων επειδή αντιβαίνουν στο πνεύμα του ποδοσφαίρου. Αλλά άλλα δίκτυα έχουν ήδη προγραμματίσει διαφημίσεις σε όλο τον αγώνα, σε στυλ NBA και NFL.

Πηγή: AΠΕ - ΜΠΕ