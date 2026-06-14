Η ερυθρόλευκη παρακάμερα από τους πανηγυρισμούς στο ΣΕΦ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε μια ιδανικό τρόπο μια εντυπωσιακή χρονιά. Η κατάκτηση της Stoiximan GBL ήταν το κερασάκι στην τούρτα και ενώ είχαν προηγηθεί η Euroleague και το Super Cup.

Λίγες μόνο ώρες μετά το τέλος του Game 5 στο ΣΕΦ, η ερυθρόλευκη ΚΑΕ δημοσίευσε την παρακάμερα από τους ξέφρενους πανηγυρισμούς της ομάδας στο φαληρικό γήπεδο για την κατάκτηση του 16ου πρωταθλήματος της ιστορίας του.