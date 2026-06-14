Παπανικολαόυ: «Η αγέλη των λύκων τα κατάφερε»

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε τη Stoiximan GBL και μία ημέρα μετά το Game 5 ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό AKTOR, ο αρχηγός των ερυθρολεύκων, Κώστας Παπανικολάου, έκανε μία απολογιστική ανάρτηση στα social media για τη σεζόν που ολοκληρώθηκε.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

“Ξεκινήσαμε αυτή τη σεζόν με φιλοδοξίες και θέληση για επιτυχία. Δουλέψαμε και παλέψαμε όλη τη σεζόν δίπλα-δίπλα. Είχαμε τα πάνω και τα κάτω μας, αλλά συνεχίσαμε να πιέζουμε και να εμπιστευόμαστε ο ένας τον άλλον.

Γιατροί, φυσιοθεραπευτές, υπεύθυνοι εξοπλισμού και άνθρωποι της διοίκησης, ήσασταν εκεί σε κάθε βήμα για να μας βοηθήσετε σε όλες μας τις ανάγκες. Σας ευχαριστούμε για τις ακούραστες προσπάθειές σας.

Οπαδοί του Ολυμπιακού, ήσασταν εκεί δίπλα μας σε κάθε βήμα, σε κάθε στιγμή και σε όλα τα παιχνίδια που παίξαμε. Δεν σταματήσατε ποτέ να πιστεύετε σε αυτή την ομάδα και το πιο σημαντικό, δεν μας αφήσατε ποτέ να σταματήσουμε να πιστεύουμε.

Η ΑΓΕΛΗ ΤΩΝ ΛΥΚΩΝ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΕ”.