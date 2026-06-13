Βάζει τέλος στις… φήμες ο Σεμέδο: «Για πάντα πράσινος»

Αναδημοσίευσε την αποχαιρετιστήρια ανακοίνωση της Ομόνοιας ο Γουίλι Σεμέδο.

Ο 32χρονος αποχωρεί από το «τριφύλλι» έπειτα από τρία χρόνια και μέσω των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης έγραψε «για πάντα πράσινος».

Μια ατάκα που… ενδεχομένως να σβήνει την όποια φημολογία για το μέλλον του, καθώς υπάρχουν ψίθυροι που κάνουν λόγο για παραμονή του στο νησί αλλά σε άλλη ομάδα.

Πάντως, οι πληροφορίες αναφέρουν πως έχει στα χέρια του προτάσεις με υψηλές απολαβές από την Κίνα.