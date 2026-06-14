Νέα... παζάρια (αυτή τη φορά εγχώρια) για Λαΐφη, δέκα χρόνια μετά!

Ο Κωνσταντίνος Λαΐφης βρίσκεται στο επίκεντρο τις τελευταίες ημέρες.

Ναι μεν ο Κύπριος αμυντικός δεσμεύεται με συμβόλαιο με τον ΑΠΟΕΛ γι’ ακόμη έναν χρόνο, όμως πολιορκείται έντονα από άλλες κυπριακές ομάδες.

Οι γαλαζοκίτρινοι επιχειρούν να τον κρατήσουν κοντά τους, επιχειρώντας ανανέωση της συνεργασίας τους, τη στιγμή που είναι έντονη η πίεση από πλευράς ΑΕΚ για τον παίκτη. Δεδομένο είναι και το ενδιαφέρον από την Ομόνοια.

Η «μάχη» για τον διεθνή ποδοσφαιριστή έρχεται δέκα χρόνια μετά τα... προηγούμενα παζάρια για εξασφάλιση της υπογραφής του, αυτή τη φορά εντός συνόρων. Ήταν Ιούνιος του 2016, όταν μετά από ενδιαφέρον από Αούστρια Βιέννης, Σταντάρ Λιέγης, Ουτρέχτη και ΑΕΚ Αθηνών, η Ανόρθωση παραχωρούσε τον Λαΐφη στον Ολυμπιακό Πειραιώς,.

Φυσικά, δεν έπαιξε ποτέ στους ερυθρόλευκους από τους οποίους αρχικά δόθηκε δανεικός στην Σταντάρ Λιέγης, όπου πέρασε οκτώ πετυχημένα χρόνια, προτού το καλοκαίρι του 2024 επαναπατριστεί για να αγωνιστεί στον ΑΠΟΕΛ.

Η «Κυρία» τότε πήρε ένα ποσό κοντά στο μισό εκατομμύριο, ενώ πρόσθεσε άλλες 120-130 χιλιάδες, όταν η Σταντάρ Λιέγης εξάσκησε το δικαίωμα αγοράς του παίκτη από τον Ολυμπιακό.

Πλέον, κυπριακές ομάδες είναι αποφασισμένες να πληρώσουν για να βγάλουν εκτός Αρχαγγέλου τον ποδοσφαιριστή και να τον εντάξουν στο δικό τους δυναμικό.