ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Η Αλμπαθέτε δεν θα ενεργοποιήσει την οψιόν αγοράς του Μπετανκόρ»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Η Αλμπαθέτε δεν θα ενεργοποιήσει την οψιόν αγοράς του Μπετανκόρ»

Μακριά από την Αλμπαθέτε και τη La Liga 2 βλέπουν το μέλλον του πρώην παίκτη της Πάφος FC Χέφτε Μπετανκόρ οι Ισπανοί.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Ιβηρικής χώρας, η διοίκηση της Αλμπαθέτε φέρεται πως δεν σκοπεύει να ασκήσει τη ρήτρα αγοράς που έχει για την απόκτηση του 32χρονου επιθετικού του Ολυμπιακού.

Παρά το γεγονός πως ο έμπειρος στράικερ πραγματοποίησε μια πολύ καλή σεζόν με τη φανέλα του συλλόγου, αριθμώντας 18 τέρματα και μία ασίστ σε σύνολο 41 συμμετοχών σε όλες τις διοργανώσεις, εντούτοις, φαίνεται πως δεν «έπεισε» τους ανθρώπους της ισπανικής ομάδας να τον κρατήσουν.

Ωστόσο, ο άλλοτε φορ του Πανσερραϊκού βρίσκεται στα ραντάρ της Λας Πάλμας, την στιγμή όπου δεσμεύεται με συμβόλαιο με τους «ερυθρόλευκους» μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Αδειάζει η κλεψύδρα…

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Οι οδηγίες του Νεϊμάρ έπιασαν τόπο!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Και τότε το ποδόσφαιρο θα γίνει φτωχότερο...

Απόψεις

|

Category image

Η ερυθρόλευκη παρακάμερα από τους πανηγυρισμούς στο ΣΕΦ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Παπανικολαόυ: «Η αγέλη των λύκων τα κατάφερε»

EUROLEAGUE

|

Category image

Με το όνομα του Ζότα τα επετειακά βραχιολάκια της εθνικής Πορτογαλίας!

World Cup 2026

|

Category image

Όλοι το θέλουν, αλλά…

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

«Η Αλμπαθέτε δεν θα ενεργοποιήσει την οψιόν αγοράς του Μπετανκόρ»

Ελλάδα

|

Category image

Το Μαρόκο παρατάχθηκε με 11 παίκτες που έχουν γεννηθεί εκτός χώρας!

World Cup 2026

|

Category image

Μένει οριστικά στον ΑΠΟΕΛ ο Λαΐφης!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Το Ιράν αναμένεται στο Λος Άντζελες σε κλίμα αβεβαιότητας και έντασης

World Cup 2026

|

Category image

Μουντιάλ: Διαλείμματα ενυδάτωσης για τους παίκτες, ευκαιρία για τους χορηγούς

World Cup 2026

|

Category image

Ο Πάνος Μαούρης νέος πρόεδρος της Ένωσης

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Koντά στον πάγκο της Μίλαν ο Αμορίμ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η σκληρή ανακοίνωση του ΠΣΑΚΚ κατά του Τζόουνς

EUROLEAGUE

|

Category image

Διαβαστε ακομη