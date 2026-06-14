«Η Αλμπαθέτε δεν θα ενεργοποιήσει την οψιόν αγοράς του Μπετανκόρ»

Μακριά από την Αλμπαθέτε και τη La Liga 2 βλέπουν το μέλλον του πρώην παίκτη της Πάφος FC Χέφτε Μπετανκόρ οι Ισπανοί.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Ιβηρικής χώρας, η διοίκηση της Αλμπαθέτε φέρεται πως δεν σκοπεύει να ασκήσει τη ρήτρα αγοράς που έχει για την απόκτηση του 32χρονου επιθετικού του Ολυμπιακού.

Παρά το γεγονός πως ο έμπειρος στράικερ πραγματοποίησε μια πολύ καλή σεζόν με τη φανέλα του συλλόγου, αριθμώντας 18 τέρματα και μία ασίστ σε σύνολο 41 συμμετοχών σε όλες τις διοργανώσεις, εντούτοις, φαίνεται πως δεν «έπεισε» τους ανθρώπους της ισπανικής ομάδας να τον κρατήσουν.

Ωστόσο, ο άλλοτε φορ του Πανσερραϊκού βρίσκεται στα ραντάρ της Λας Πάλμας, την στιγμή όπου δεσμεύεται με συμβόλαιο με τους «ερυθρόλευκους» μέχρι το καλοκαίρι του 2027.