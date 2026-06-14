Ο Πάνος Μαούρης νέος πρόεδρος της Ένωσης

Ο Κοινοτάρχης Παραλιμνίου Πάνος Μαούρης είναι ο νέος πρόεδρος του σωματείου της Ένωσης. Ο νέος πρόεδρος έχει ήδη μεγάλη συνεισφορά στην Ένωση με μακρόχρονη υπηρεσία στα διοικητικά των βυσσινί.

Να σημειωθεί πώς ο νέος διοικητικός ηγέτης των βυσσινί ήταν αντιπρόεδρος στην διοίκηση του Κώστα Στρατή, ενώ παλαιότερα διετέλεσε και ως Γενικός Γραμματέας στην διοίκηση του Φώτου Πιττάτζιη, καθώς επίσης πρόεδρος του καλαθοσφαιρικού τμήματος της Ένωσης.

Ήδη ξεκίνησε η διαδικασία για την μετάβαση της προεδρίας από τον Κώστα Στρατή στον Πάνο Μαούρη και νέος πρόεδρος θα αναλάβει επίσημα την προεδρία τις επόμενες ημέρες.

Υλοποίησε την απόφασή του

Ο νυν πρόεδρος Κώστας Στρατής υλοποίησε την απόφαση του για αποχώρηση την οποία είχε καταθέσει επίσημα στην τελευταία συνέλευση. Να σημειωθεί πως ο Κώστας Στρατής ενημέρωσε επίσημα για την οριστική του απόφαση για αποχώρηση και το Δ.Συμβούλιο του σωματείου και την νέα επιτροπή ποδοσφαίρου.