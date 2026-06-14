Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 θα είναι το τελευταίο για αρκετούς σπουδαίους ποδοσφαιριστές που συμμετέχουν με τα αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα των χωρών τους. Μεταξύ αυτών, οι τεράστιοι Λιονέλ Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο, οι οποίοι αναμένεται να δώσουν την τελευταία τους παράσταση σε επίπεδο Μουντιάλ. Λογικώς εχόντων των πραγμάτων, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ, παρόλο που συμπλήρωσε το 41o έτος της ηλικίας του, σε πρόσφατες δηλώσεις του άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αγωνιστεί και στο Μουντιάλ του 2030!

Κάποτε, όμως, θα έλθει η ημέρα που και οι δύο αστέρες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου θα αποσυρθούν από την ενεργό δράση. Και τότε το ποδόσφαιρο θα γίνει φτωχότερο. Πολλοί πιστεύουν ότι κατά το φετινό Μουντιάλ θα απολαύσουμε μία τελευταία παράσταση, υψηλού επιπέδου, από τους Μέσι και Ρονάλντο, τους δύο κορυφαίους ποδοσφαιριστές στον πλανήτη τις τελευταίες δεκαετίες. Ο 39χρονος (24/6/87) Μέσι θα είναι, ασφαλώς, πιο χαλαρός αφού στο Μουντιάλ του 2022 κατάφερε να βρεθεί στην κορυφή του κόσμου κατακτώντας το τρόπαιο, έπειτα από εκείνον τον συναρπαστικό τελικό -διαφήμιση του ποδοσφαίρου- με τη Γαλλία. Επί της ουσίας, σε εκείνη τη διοργάνωση ο Μέσι πήρε από το χέρι την Εθνική Αργεντινής και την οδήγησε στην κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου.

Η ιστορία του Ρονάλντο είναι κάπως διαφορετική. Ακόμα και το 2016 στο Euro τραυματίστηκε στον μεγάλο τελικό κόντρα στη Γαλλία (1-0), αλλά η Πορτογαλία κατάφερε να πάρει το τρόπαιο, ενώ το 2004 ήταν φιναλίστ, αφού η Ελλάδα έκανε το «θαύμα» της και ανέβηκε στην κορυφή της Ευρώπης, εκπλήσσοντας τους πάντες. Μεγάλο απωθημένο για τον Κριστιάνο Ρονάλντο είναι η κατάκτηση ενός Μουντιάλ αγωνιζόμενος με το εθνόσημο στο στήθος. Τα έχει πετύχει όλα στην τεράστια καριέρα του, εκτός από αυτό. Μένει να φανεί εάν η Πορτογαλία, η οποία συγκαταλέγεται στα αουτσάιντερ της διοργάνωσης, θα καταφέρει τελικά να το σηκώσει.