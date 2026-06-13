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Μουσακάς, Χαριστέας και γεμάτο ΓΣΠ!

ΓΗΠΕΔΟ

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Μουσακάς, Χαριστέας και γεμάτο ΓΣΠ!

Το στίμα που άφησε στην καριέρα του Μασούρα το πέρασμα από την Ομόνοια

Ο Γιάννης Μασούρας μετά τη διετία του στην Ομόνοια συνεχίζει την καριέρα του στη Νυρεμβέργη, όμως το πέρασμά του από τους πράσινους άφησε το στίγμα στην ποδοσφαιρική του καριέρα του.

Σε ερωτήσεις για να συστηθεί στον κόσμο της νέας ομάδας του, ο Ελλαδίτης απάντησε και ερώτηση, με άρωμα Ομόνοιας!

Οι απαντήσεις που έδωσε:

Το αγαπημένο μου φαγητό από την Ελλάδα:

  • Μουσακάς

Ο Άγγελος Χαριστέας είναι...

  • «...ο επιθετικός που κανείς δεν θα ξεχάσει ποτέ.»

Το γήπεδο με την καλύτερη ατμόσφαιρα στο οποίο έχω παίξει:

  • ΓΣΠ στη Λευκωσία  


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