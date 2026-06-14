Το Μαρόκο παρατάχθηκε με 11 παίκτες που έχουν γεννηθεί εκτός χώρας!

Το Μαρόκο αποδείχτηκε σκληρό καρύδι, κρατώντας στην ισοπαλία (1-1) τη Βραζιλία και δείχνει πως η παρουσία του ως τα ημιτελικά στο προηγούμενο Παγκόσμιο Κύπελλο δεν ήταν… πυροτέχνημα.

Οι Αφρικανοί έγραψαν ιστορία στο εν λόγω ματς με την ενδεκάδα που παρέταξαν. Διότι έγιναν η πρώτη εθνική ομάδα σε Μουντιάλ που κατεβάζει έντεκα παίκτες στο αρχικό σχήμα, οι οποίοι έχουν γεννηθεί όλοι εκτός της χώρας τους!

Ο Μπόνο είναι γεννημένος στον Καναδά, ενώ οι Ριάντ, Χακίμι, Σαϊμπάρι στην Ισπανία. Οι Ντιόπ, Ελ Αϊναουί, Μπουαντί και Ελ Μουραμπέτ στη Γαλλία, οι Ταλμπί και Ελ Κανούς στο Βέλγιο, ενώ ο Μαζράουι στην Ελβετία.

‼️ HISTORIC ‼️

Morocco 🇲🇦 became the first national team ever to field a starting XI made up entirely of players born outside the country. 🤯

🇨🇦 Bono ⁰🇳🇱 Noussair Mazraoui ⁰🇫🇷 Issa Diop ⁰🇪🇸 Chadi Riad ⁰🇪🇸 Achraf Hakimi⁰🇫🇷 Neil El Aynaoui ⁰🇫🇷 Ayyoub Bouaddi ⁰🇧🇪 Chemsdine… pic.twitter.com/X6B29RrHaJ — SportyTV (@SportyTV) June 14, 2026

Πηγή: sport-fm.gr