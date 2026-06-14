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Το Μαρόκο παρατάχθηκε με 11 παίκτες που έχουν γεννηθεί εκτός χώρας!

ΓΗΠΕΔΟ

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Το Μαρόκο παρατάχθηκε με 11 παίκτες που έχουν γεννηθεί εκτός χώρας!

H πρώτη εθνική ομάδα στην ιστορία του Μουντιάλ, όπου η ενδεκάδα της απαρτίζεται από έντεκα παικτες που έχουν γεννηθεί εκτός της χώρας!

Το Μαρόκο αποδείχτηκε σκληρό καρύδι, κρατώντας στην ισοπαλία (1-1) τη Βραζιλία και δείχνει πως η παρουσία του ως τα ημιτελικά στο προηγούμενο Παγκόσμιο Κύπελλο δεν ήταν… πυροτέχνημα.

Οι Αφρικανοί έγραψαν ιστορία στο εν λόγω ματς με την ενδεκάδα που παρέταξαν. Διότι έγιναν η πρώτη εθνική ομάδα σε Μουντιάλ που κατεβάζει έντεκα παίκτες στο αρχικό σχήμα, οι οποίοι έχουν γεννηθεί όλοι εκτός της χώρας τους!

Ο Μπόνο είναι γεννημένος στον Καναδά, ενώ οι Ριάντ, Χακίμι, Σαϊμπάρι στην Ισπανία. Οι Ντιόπ, Ελ Αϊναουί, Μπουαντί και Ελ Μουραμπέτ στη Γαλλία, οι Ταλμπί και Ελ Κανούς στο Βέλγιο, ενώ ο Μαζράουι στην Ελβετία.

 

 

Πηγή: sport-fm.gr

 

 

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