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Παίρνει σειρά η άμυνα

ΑΓΑΘΗ ΚΛΩΝΑΡΗ

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Παίρνει σειρά η άμυνα

Η Ομόνοια βρίσκεται στο ψάξιμο που αφορά στην αμυντική γραμμή

Μεταγραφικός «πυρετός» με φόντο την ποιοτική ενίσχυση επικρατεί στην Ομόνοια. Οι πράσινοι βρίσκονται μια εβδομάδα… παρά κάτι πριν την έναρξη των εργομετρικών (18/06) και θέλουν να προχωρήσουν στις προσθήκες ώστε, με την έναρξη της προετοιμασίας στην Πολωνία, το ρόστερ να συμπληρωθεί σε μεγάλο βαθμό.

Η ομάδα προγραμματισμού του «τριφυλλιού» αξιολογεί σωρεία βιογραφικών με παίκτες από το πάνω ράφι που θα μπορούν αφενός να «κουμπώσουν» στο πλάνο του Μπεργκ και αφετέρου να ανταπεξέλθουν σε Κύπρο και Ευρώπη. Ο μεγάλος στόχος για παρουσία στη League Phase του Champions League απαιτεί υπέρβαση, όχι όμως… «τρελά νούμερα, ώστε αν δεν μπούμε να μην μας κάνει ζημιά», όπως επισήμανε ο Σταύρος Παπασταύρου σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Alpha Ενημέρωση».

Από το «Ηλίας Πούλλος» αποχώρησαν επτά ποδοσφαιριστές. Ο λόγος για τους Μασούρα, Σεμέδο, Γιόβετιτς, Εράκοβιτς, Αγκουζούλ, Κυριακίδη και Α. Αντρέου. Οι πρώτοι δύο σαφώς είναι μεγάλη απώλεια καθώς ήταν βασικοί πυλώνες της επιτυχημένης πορείας, για αυτό και η αντικατάστασή τους θα είναι ανάλογη. Η απόκτηση των Μοντνόρ και Κακουλλή δίνει επιπλέον λύσεις στην επιθετική γραμμή, με τον πρώτο δε να θεωρείται βασική επιλογή.

Ο αντικαταστάτης του Σεμέδο, από την άλλη, δεν αφορά αποκλειστικά στο αριστερό άκρο της επίθεσης αλλά γενικότερα της μεσοεπιθετικής γραμμής. Εν ολίγοις, εκκρεμούν πέντε μεταγραφές, ενώ, πέραν του αντί-Σεμέδο, η προσοχή στρέφεται στην αμυντική γραμμή, όπου οι προσθήκες θα αγγίξουν τις τέσσερις (από τις πέντε). Σίγουρες προσθήκες θεωρούνται οι εξής: Τερματοφύλακας, δεξιός ακραίος αμυντικός, κεντρικός αμυντικός και μεσοαμυντικός.

 

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