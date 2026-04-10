«Απαγόρευση μεταγραφών και αίτημα διάλυσης της Ομόνοιας»

Οι τρεις περιπτώσεις που η ΕΕΔ της ΚΟΠ και το Δικηγορικό Γραφείο του Κρις που εκπροσωπεί τον Γιάνσον, εκδηλώθηκε εκβιαστικά προς την Ομόνοια

Διαβάστε το σχετικό απόσπασμα από την ανακοίνωση των πρασίνων:

Διαβάστε επίσης - «Ο Γιάνσον επέλεξε τον Κρις Τριανταφυλλίδη ο οποίος ήταν Νομικός Σύμβουλος της ΚΟΠ»

1. Η ΕΕΔ της ΚΟΠ, η οποία όπως έχουμε εξηγήσει πιο πάνω έχει προφανή σύγκρουση συμφερόντων στην υπόθεση, απαιτεί από την ΟΜΟΝΟΙΑ άμεσα να καταβάλει στον κ. Γιάνσον το χρηματικό ποσό που αποφάσισε υπέρ του και ενώ ακόμα εκκρεμεί η εκδίκαση της έφεσης που άσκησε η ΟΜΟΝΟΙΑ στο CAS!

2. Η ΕΕΔ της ΚΟΠ επέβαλε (08/04) στην ΟΜΟΝΟΙΑ ποινή απαγόρευσης εγγραφών και μεταγραφών ποδοσφαιριστών μέχρι να πληρώσει τα χρήματα που εκδίκασε υπέρ του κ. Γιάνσον και ενώ ακόμα εκκρεμεί η έφεση που άσκησε η ΟΜΟΝΟΙΑ στο CAS!

3. Το Δικηγορικό Γραφείο του κ. Κρις Τριανταφυλλίδη απειλεί και εκβιάζει την ΟΜΟΝΟΙΑ πως θα καταχωρήσει αίτηση διάλυσης κατά της ΟΜΟΝΟΙΑΣ στην βάση του ότι αδυνατεί να πληρώσει τα χρέη της, λόγω άρνησής της να πληρώσει στον κ. Γιάνσον το χρηματικό ποσό που εκδίκασε η ΕΕΔ της ΚΟΠ.  Μάλιστα μας έθεσε και τελεσίγραφο μέχρι τις 15 Απριλίου! Αυτός ο εκβιασμός γίνεται την ώρα που η απόφαση της ΕΕΔ δεν είναι τελεσίδικη, εφόσον έχει εφεσιβληθεί στο CAS ενώ την ίδια ώρα η ΕΕΔ έλαβε το εξαιρετικό μέτρο της απαγόρευσης μεταγραφών.  

 

 

 

 

Κι επίσημα στη Βίρτους ο Ντος Σάντος

EUROLEAGUE

|

Category image

Πλήγμα για την Μπάγερν: Εκτός δράσης για άγνωστο διάστημα ο Καρλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Όλα όσα έκαναν μαζί Σεμέδο και Μαέ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ρεάλ Μαδρίτης: Διαψεύδει κατηγορηματικά σενάρια για νέο αθλητικό διευθυντή

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το τέλος της «χρυσής γενιάς» της Λίβερπουλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τις έκανε 100 ο Άντερσον!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η παρακάμερα της ΑΕΛ από τον ημιτελικό με την Πάφο

ΑΕΛ

|

Category image

ΠΑΟΚ: Ένταση στις προπονήσεις πριν το Πάσχα

Ελλάδα

|

Category image

Μπορντό: «Μπλόκο» μεταγραφών από FIFA για τρία παράθυρα – Προσφεύγει στο CAS

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φουλ επίθεση!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

«Απαγόρευση μεταγραφών και αίτημα διάλυσης της Ομόνοιας»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

«Ο Γιάνσον επέλεξε τον Κρις Τριανταφυλλίδη ο οποίος ήταν Νομικός Σύμβουλος της ΚΟΠ»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ομόνοια για Επιτροπή Διαφορών: «Σύγκρουση συμφερόντων, παραλογισμός που φτάνει στα όρια της συνωμοσίας»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Σλοτ για το μέλλον του στη Λίβερπουλ: «Αισθάνομαι τη στήριξη των ιδιοκτητών και του κόσμου»!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αντίδραση ΑΕΛ: «Η χώρα προέλευσης του Γιάνοβιτς έχει σχέση με τους ιδιοκτήτες της Πάφος FC;»

ΑΕΛ

|

Category image

