Μέγας Χάμιλτον έκανε επίδειξη δύναμης στη Βαρκελώνη και πήρε την πρώτη νίκη του με Ferrari

Ιστορική ημέρα η σημερινή για τη Formula 1 και τη Ferrari , με τον Λιούις Χάμιλτον να πανηγυρίζει την παρθενική νίκη της καριέρας του πίσω από το τιμόνι της Scuderia!

Πραγματοποιώντας μια από τις κορυφαίες του εμφανίσεις των τελευταίων ετών, ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής ήταν ασταμάτητος στο Grand Prix της Βαρκελώνης και στο «Circuit de Barcelona-Catalunya», με τον Βρετανό πιλότο να μην έχει... αντίπαλο και να βλέπει πρώτος την καρό σημαία του τερματισμού στην 106η νίκη της καριέρας του!

Σε ένα επεισοδιακό αγώνα με πολλά pits stop και δύο εικονικά αυτοκίνητα ασφαλείας, ο 41χρονος οδηγός της Ferrari έδειξε να βρίσκεται στη... ζώνη του λυκόφωτος, φέρνοντας την αναβαθμισμένη SF-26 αρκετά μπροστά από τις δύο Mercedes!

Μάλιστα, ήταν εκείνος που «έσπασε» την απόλυτη κυριαρχία της γερμανικής ομάδας στο φετινό πρωτάθλημα, καθώς, για πρώτη φορά η πρώτη θέση πηγαίνει σε άλλα χέρια, πλην εκείνων των «ασημένιων βελών»!

Η αποψινή εμφάνιση της Ferrari, η οποία επέστρεψε στις νίκες μετά από 35 Grand Prix (!) αφήνει πολλές υποσχέσεις για το μέλλον και τη μάχη του τίτλου, καθώς, έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα προς τη Mercedes πως μπορεί να την κοιτάξει στα μάτια στη μάχη της βαθμολογίας των οδηγών και των κατασκευαστών.

Τη δεύτερη θέση στο podium κατέλαβε ο poleman του τριημέρου, Τζορτζ Ράσελ, ο οποίος τέσσερις γύρους πριν το φινάλε είδε τον Κίμι Αντονέλι να τον προσπερνά, προτού ο Ιταλός πιλότος εγκαταλείψει λίγο αργότερα λόγω προβλήματος στο μονοθέσιό του. Μάλιστα, η διαφορά του Χάμιλτον με τον Ράσελ ήταν σχεδόν στα 20 δευτερόλεπτα (19.561), απόρροια της δυναμικής και της κυριαρχίας που έβγαλε στην πίστα η Ferrari.

Το βάθρο συμπλήρωσε ο Λάντο Νόρις με τη McLaren, για να ακολουθήσουν οι Μαξ Φερστάπεν, Όσκαρ Πιάστρι, Άιζακ Χάτζαρ, Πιέρ Γκασλί, Φράνκο Κολαπίντο και Άρβιντ Λίντμπλαντ για να συμπληρώσουν την πρώτη δεκάδα.

Όσον αφορά τον Σαρλ Λεκλέρ, ο Μονεγάσκος πιλότος της Scuderia υπέστη νέο σοκ, αφού τρεις γύρους πριν το πέσιμο της καρό σημαίας αντιμετώπισε πρόβλημα στον κινητήρα, με αποτέλεσμα να πέσει πολλές θέσεις και να τερματίσει στην 15η.