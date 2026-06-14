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Ισχυρή νεροποντή και πλημμύρες πριν το Γερμανία – Κουρασάο

ΓΗΠΕΔΟ

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Ισχυρή νεροποντή και πλημμύρες πριν το Γερμανία – Κουρασάο

Φαίνεται πως δεν θα επηρεάσει τη διεξαγωγή της αναμέτρησης

Η κακοκαιρία έχει πλήξει το Χιούστον τις τελευταίες ώρες, λίγο πριν την πρώτη σέντρα στο ματς της Γερμανίας με το Κουρασάο.

Η βροχόπτωση ήταν αρκετά έντονη προκαλώντας και πλημμύρες, ωστόσο, φαίνεται πως δεν θα επηρεάσει τη διεξαγωγή της αναμέτρησης που έχει προγραμματιστεί για τις 20:00, ώρα Ελλάδας.

Βέβαια, θα πρέπει να φανεί σε ποια κατάσταση θα είναι και ο αγωνιστικός χώρος μέχρι την ώρα έναρξης του ματς…

Κατηγορίες

World Cup 2026

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