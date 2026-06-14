Ισχυρή νεροποντή και πλημμύρες πριν το Γερμανία – Κουρασάο

Η κακοκαιρία έχει πλήξει το Χιούστον τις τελευταίες ώρες, λίγο πριν την πρώτη σέντρα στο ματς της Γερμανίας με το Κουρασάο.

Η βροχόπτωση ήταν αρκετά έντονη προκαλώντας και πλημμύρες, ωστόσο, φαίνεται πως δεν θα επηρεάσει τη διεξαγωγή της αναμέτρησης που έχει προγραμματιστεί για τις 20:00, ώρα Ελλάδας.

Βέβαια, θα πρέπει να φανεί σε ποια κατάσταση θα είναι και ο αγωνιστικός χώρος μέχρι την ώρα έναρξης του ματς…