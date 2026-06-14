Τέλος στο θέατρο των καθυστερήσεων

Έπρεπε να εφαρμοστούν εδώ και χρόνια κάποιοι κανονισμοί στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο που θα έβαζαν τέλος στην κακή νοοτροπία αρκετών ποδοσφαιριστών, οι οποίοι στον βωμό του αποτελέσματος ξεχνούν τις αξίες του αθλήματος.

Πόσες φορές, για παράδειγμα, βλέπουμε ποδοσφαιριστές της ομάδας που προηγείται να καθυστερούν υπερβολικά να εκτελέσουν ένα πλάγιο ή ένα ελεύθερο, σε βαθμό που είσαι σίγουρος ότι σε πιάνουν κορόιδο;

Ή πόσες φορές βλέπουμε ποδοσφαιριστές να κάνουν... βόλτα για να αποχωρήσουν από το γήπεδο κατά τη διάρκεια μιας αλλαγής, αλλά όταν βρίσκονται πίσω στο σκορ τρέχουν σαν να είναι ξεκούραστοι, λες και εκείνη την ώρα ξεκίνησε το παιχνίδι;

Οι αλλαγές στους κανονισμούς στο Μουντιάλ της Αμερικής αποτελούν κινήσεις προς τη σωστή κατεύθυνση ώστε να σταματήσει επιτέλους αυτό το θέατρο. Το όριο των πέντε δευτερολέπτων στα πλάγια και άουτ, με την αντίστροφη μέτρηση να ενεργοποιείται όταν ο διαιτητής σηκώσει το χέρι του, το όριο των οκτώ δευτερολέπτων όταν ο γκολκίπερ μπλοκάρει την μπάλα, καθώς και το «τελεσίγραφο» των δέκα δευτερολέπτων στις αλλαγές έρχονται να διαμορφώσουν νέα δεδομένα στο ποδόσφαιρο.

Οι προαναφερθέντες κανονισμοί, και όχι μόνο, έχουν ως κύριο στόχο να αλλάξουν την κουλτούρα του ίδιου του παιχνιδιού, καθώς και τη νοοτροπία των ποδοσφαιριστών. Αποσκοπούν στο να γίνει το ποδόσφαιρο πιο καθαρό και τίμιο. Πρόκειται για αλλαγές που καλλιεργούν σιγά-σιγά τον σεβασμό μεταξύ των ποδοσφαιριστών, αλλά παράλληλα δείχνουν και την απαιτούμενη εκτίμηση προς τους πραγματικούς αιμοδότες του αθλήματος, τους φιλάθλους.