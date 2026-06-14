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Αδειάζει η κλεψύδρα…

ΓΗΠΕΔΟ

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Αδειάζει η κλεψύδρα…

Η Ομόνοια θέλει άμεσα την απάντηση του ώστε να γνωρίζει που… βαδίζει για την εν λόγω θέση

Καθοριστική εβδομάδα μπαίνει αύριο (15/06) στην Ομόνοια, όσον αφορά στις εκκρεμότητες του ρόστερ καθώς έχει απομείνει μόνο μια. Ο λόγος για τον Άλφα Ντιουνκού, το συμβόλαιο του οποίου ολοκληρώθηκε όμως η διοίκηση βρίσκεται σε επαφές με την πλευρά του ποδοσφαιριστή για ανανέωση.

Οι τελευταίες μέρες δεν έφεραν κάποιες εξελίξεις που να φανερώνουν… φως στο τούνελ κι έτσι η ομάδα προγραμματισμού αφ’ ενός το παλεύει για να τον διατηρήσει στο «Ηλίας Πούλλος» και αφετέρου ψάχνει εναλλακτικές ώστε να είναι σε… ετοιμότητα για αντικατάσταση του.

Ο Ντιουνκού πέρασε από χίλια μύρια κύμματα κατά την λήξασα περίοδο. Από το περιθώριο βρέθηκε στην πόρτα της εξόδου (υπέπεσε και σε πειθαρχικό παράπτωμα), ενώ στο δεύτερο μισό άρπαξε την ευκαιρία που του έδωσε ο Μπεργκ και… διέπρεψε.

Σαφώς και αξιολογεί κι άλλες προτάσεις που έχει στα χέρια του, όμως η Ομόνοια θέλει άμεσα την απάντηση του ώστε να γνωρίζει που… βαδίζει για την εν λόγω θέση. Το πρώτο ραντεβού για τη νέα σεζόν δόθηκε στις 18 Ιουνίου με τα εργομετρικά και μέχρι τότε ενδέχεται πως το τοπίο θα ξεκαθαρίσει.

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