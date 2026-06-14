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Οι οδηγίες του Νεϊμάρ έπιασαν τόπο!

ΓΗΠΕΔΟ

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Οι οδηγίες του Νεϊμάρ έπιασαν τόπο!

Για το γκολ της ισοφάρισης από τη Βραζιλία

Η Βραζιλία δεν είχε τρόπο να ξεπεράσει το εμπόδιο του Μαρόκου και μάλιστα, με μετριότατη, έως και κακή εικόνα, έμεινε στο 1-1 τα ξημερώματα της Κυριακής.

Η «σελεσάο» βρήκε τρόπο λίγο μετά τη συμπλήρωση του πρώτου ημιώρου ν' απαντήσει στο γκολ που είχε δεχθεί από τον Σαϊμπάρι και μπορεί ο Βινίσιους να κερδίζει όλα τα εύσημα, αλλά ο Νεϊμάρ έπαιξε τον ρόλο του!

Ο τραυματίας σούπερ σταρ της Σάντος λίγο πριν την ισοφάριση, στο cooling break των δύο ομάδων, άρχισε να δίνει οδηγίες τόσο προς τον σκόρερ, όσο και προς τον Μπρούνο Γκιμαράες. Λίγο αργότερα, ο χαφ της Νιούκαστλ βοήθησε τον επιθετικό της Ρεάλ τροφοδοτώντας τον από αριστερά για το τελικό 1-1...

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