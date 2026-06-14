Οι οδηγίες του Νεϊμάρ έπιασαν τόπο!
ΓΗΠΕΔΟ
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Για το γκολ της ισοφάρισης από τη Βραζιλία
Η Βραζιλία δεν είχε τρόπο να ξεπεράσει το εμπόδιο του Μαρόκου και μάλιστα, με μετριότατη, έως και κακή εικόνα, έμεινε στο 1-1 τα ξημερώματα της Κυριακής.
Η «σελεσάο» βρήκε τρόπο λίγο μετά τη συμπλήρωση του πρώτου ημιώρου ν' απαντήσει στο γκολ που είχε δεχθεί από τον Σαϊμπάρι και μπορεί ο Βινίσιους να κερδίζει όλα τα εύσημα, αλλά ο Νεϊμάρ έπαιξε τον ρόλο του!
Ο τραυματίας σούπερ σταρ της Σάντος λίγο πριν την ισοφάριση, στο cooling break των δύο ομάδων, άρχισε να δίνει οδηγίες τόσο προς τον σκόρερ, όσο και προς τον Μπρούνο Γκιμαράες. Λίγο αργότερα, ο χαφ της Νιούκαστλ βοήθησε τον επιθετικό της Ρεάλ τροφοδοτώντας τον από αριστερά για το τελικό 1-1...
🇧🇷 Neymar was handing out instructions to Vinícius Júnior and Bruno Guimarães in the hydration break and it looks like they couldn't care less that he's there.— Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) June 14, 2026
Like a drunk old man in the pub giving advice to anyone who'll listen. pic.twitter.com/IXKzT2c2uH