ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Ο Γιάνσον επέλεξε τον Κρις Τριανταφυλλίδη ο οποίος ήταν Νομικός Σύμβουλος της ΚΟΠ»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Ο Γιάνσον επέλεξε τον Κρις Τριανταφυλλίδη ο οποίος ήταν Νομικός Σύμβουλος της ΚΟΠ»

Η σύνοψη της μακροσκελής ανακοίνωσης της Ομόνοιας αναφορικά με την υπόθεση Γέσπερ Γιάνσον

Αναλυτικά η ανακοίνωση των πρασίνων ΕΔΩ

Ο κ. Γιάνσον παρά το γεγονός πως βρισκόταν στην Κύπρο μόλις μερικούς μήνες εμπιστεύθηκε την ΚΟΠ και όχι την ΦΙΦΑ για να εκδικάσει την προσφυγή του σε βάρος της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και… επέλεξε το Δικηγορικό Γραφείο του κ. Κρις Τριανταφυλλίδη για να τον εκπροσωπήσει, το οποίο αποτέλεσε κατά τον ουσιώδη χρόνο τους Νομικούς Σύμβουλους της ίδιας της ΚΟΠ και ως εκ τούτου χειρίζεται υποθέσεις της ΚΟΠ και επωφελείται οικονομικά από αυτό, όπως ακριβώς και οι Δικηγόροι που αποτελούν τη Δικαστική Επιτροπή της ΚΟΠ. Αντί είτε η δικαστική Επιτροπή της ΚΟΠ, είτε το Δικηγορικό Γραφείο του κ. Κρις Τριανταφυλλίδη να δηλώσουν αδυναμία συμμετοχής σε αυτή την δικαστική διαδικασία λόγω σύγκρουσης συμφερόντων, προχώρησαν κανονικά την εκδίκαση της υπόθεσης και έτσι κατά τα γεγονότα στενοί συνεργάτες της ΚΟΠ είχαν τον ρόλο δικηγόρου υπέρ του ανθρώπου που απολύθηκε από την ΟΜΟΝΟΙΑ και δικαστή για υπόθεση που διάδικος είναι η ΟΜΟΝΟΙΑ. Φυσιολογικά στη «δίκη» που ακολούθησε είχαμε απόφαση υπέρ του κ. Γιάνσον και από την πλευρά της η ΟΜΟΝΟΙΑ άσκησε έφεση κατά της απόφασης στο CAS. Η ΕΕΔ  της ΚΟΠ επιλέγει μέχρι σήμερα να αγνοεί την έφεση της ΟΜΟΝΟΙΑΣ στο CAS, να συμφωνεί με το Δικηγορικό Γραφείο του κ. Κρις Τριανταφυλλίδη και να το βοηθά να απειλεί την ΟΜΟΝΟΙΑ με ρευστοποιήσεις και απαγορεύσεις μεταγραφών για να την εξαναγκάσει να πληρώσει τον κ. Γιάνσον προτού το CAS αποφασίσει για την έφεση, προφανώς γνωρίζοντας πως αν η ΟΜΟΝΟΙΑ κερδίσει την έφεση ο κ. Γιάνσον δεν θα επιστρέψει τα χρήματα στην ΟΜΟΝΟΙΑ.

 

Κατηγορίες

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβαστε ακομη