«Ο Γιάνσον επέλεξε τον Κρις Τριανταφυλλίδη ο οποίος ήταν Νομικός Σύμβουλος της ΚΟΠ»

Ο κ. Γιάνσον παρά το γεγονός πως βρισκόταν στην Κύπρο μόλις μερικούς μήνες εμπιστεύθηκε την ΚΟΠ και όχι την ΦΙΦΑ για να εκδικάσει την προσφυγή του σε βάρος της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και… επέλεξε το Δικηγορικό Γραφείο του κ. Κρις Τριανταφυλλίδη για να τον εκπροσωπήσει, το οποίο αποτέλεσε κατά τον ουσιώδη χρόνο τους Νομικούς Σύμβουλους της ίδιας της ΚΟΠ και ως εκ τούτου χειρίζεται υποθέσεις της ΚΟΠ και επωφελείται οικονομικά από αυτό, όπως ακριβώς και οι Δικηγόροι που αποτελούν τη Δικαστική Επιτροπή της ΚΟΠ. Αντί είτε η δικαστική Επιτροπή της ΚΟΠ, είτε το Δικηγορικό Γραφείο του κ. Κρις Τριανταφυλλίδη να δηλώσουν αδυναμία συμμετοχής σε αυτή την δικαστική διαδικασία λόγω σύγκρουσης συμφερόντων, προχώρησαν κανονικά την εκδίκαση της υπόθεσης και έτσι κατά τα γεγονότα στενοί συνεργάτες της ΚΟΠ είχαν τον ρόλο δικηγόρου υπέρ του ανθρώπου που απολύθηκε από την ΟΜΟΝΟΙΑ και δικαστή για υπόθεση που διάδικος είναι η ΟΜΟΝΟΙΑ. Φυσιολογικά στη «δίκη» που ακολούθησε είχαμε απόφαση υπέρ του κ. Γιάνσον και από την πλευρά της η ΟΜΟΝΟΙΑ άσκησε έφεση κατά της απόφασης στο CAS. Η ΕΕΔ της ΚΟΠ επιλέγει μέχρι σήμερα να αγνοεί την έφεση της ΟΜΟΝΟΙΑΣ στο CAS, να συμφωνεί με το Δικηγορικό Γραφείο του κ. Κρις Τριανταφυλλίδη και να το βοηθά να απειλεί την ΟΜΟΝΟΙΑ με ρευστοποιήσεις και απαγορεύσεις μεταγραφών για να την εξαναγκάσει να πληρώσει τον κ. Γιάνσον προτού το CAS αποφασίσει για την έφεση, προφανώς γνωρίζοντας πως αν η ΟΜΟΝΟΙΑ κερδίσει την έφεση ο κ. Γιάνσον δεν θα επιστρέψει τα χρήματα στην ΟΜΟΝΟΙΑ.