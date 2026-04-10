Ομόνοια για Επιτροπή Διαφορών: «Σύγκρουση συμφερόντων, παραλογισμός που φτάνει στα όρια της συνωμοσίας»

Η εκδίκαση της υπόθεσης Γέσπερ Γιάνσον από την Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών της ΚΟΠ – την απόφαση της οποίας είχαμε αναλύσει σε προηγούμενη ανακοίνωσή μας (εδώ η ανακοίνωση: https://tinyurl.com/4xdpempv) – και ακολούθως ο τρόπος με τον οποίο κατά την άποψη μας το όλο σκηνικό εξελίσσεται, αποκαλύπτει μια υπόθεση σύγκρουσης συμφερόντων, παραλογισμού και αδικίας στο Κυπριακό ποδόσφαιρο, που φτάνει στα όρια της συνωμοσίας, σε μια διαδικασία που δεν πληρούσε τα εχέγγυα ούτως ώστε να θεωρείται δίκαιη δίκη με απώτερο στόχο να πληγεί η ΟΜΟΝΟΙΑ.

Η πρώτη υποψία ότι είχε τροχιοδρομηθεί μία διαδικασία η οποία δεν θα πληρούσε τα εχέγγυα της δίκαιης δίκης ήταν το γεγονός ότι ο κ. Γέσπερ Γιάνσον επέλεξε μια διαφορετική οδό σε σχέση με αυτήν που συνήθως προτιμούν ξένοι εργαζόμενοι που έχουν διαφορές με Συλλόγους στην Κύπρο, δηλαδή να καταθέσει προσφυγή στην Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) της ΚΟΠ και όχι στην ΦΙΦΑ, όπως συμβαίνει συνήθως σε ανάλογες περιπτώσεις.

Ο λόγος της επιλογής του κ. Γιάνσον ήταν προφανής: Επέλεξε ή έλαβε συμβουλή (δεν γνωρίζουμε από ποιους) να αναθέσει την υπόθεση στο Δικηγορικό Γραφείο του κ. Κρις Τριανταφυλλίδη, ενός Γραφείου που εμφανιζόταν κατά καιρούς και κατά ή περί τον ουσιώδη χρόνο ως Νομικός Σύμβουλος της ΚΟΠ, δηλαδή πληρωνόταν ή/και πληρώνεται από την ΚΟΠ για να εκπροσωπεί τα συμφέροντά της, των αξιωματούχων ή/και εργαζομένων της. Και εδώ ακριβώς προκύπτει η σύγκρουση συμφερόντων, δηλαδή δικηγορικό γραφείο ή ατομικά δικηγόρος που συμβουλεύει την ΚΟΠ και τον τότε Πρόεδρο της, εμφανίζεται και ενώπιον των οργάνων της ΚΟΠ αντιπροσωπεύοντας πελάτες, ενάντια σε μέλη της ΚΟΠ. Σημαντικό να θυμίσουμε πως το Δικηγορικό Γραφείο του κ. Κρις Τριανταφυλλίδη έχει αναλάβει την υπεράσπιση και του πρώην Προέδρου της ΚΟΠ, Γιώργου Κούμα καθ’ ων χρόνο ο κ. Κούμας ήταν ακόμα Πρόεδρος της ΚΟΠ και η παρούσα υπόθεση βρίσκονταν σε εκκρεμότητα ενώπιον της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών της ΚΟΠ. Πρόκειται για μια κλασική περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων, κατά την άποψη μας εξόφθαλμη. Εύλογα λοιπόν μπορεί να υποθέσει ο οποιοσδήποτε καλόπιστος τρίτος ότι ο κ. Γιάνσον επέλεξε το συγκεκριμένο δικηγορικό γραφείο ελπίζοντας ότι θα έχει ευνοϊκή μεταχείριση από την ΕΕΔ.

Υπογραμμίζουμε ότι κατά τον χρόνο που άρχισε η υπόθεση ενώπιον της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών της ΚΟΠ δεν ήταν δημόσια γνωστό ότι το γραφείο του κ. Κρις Τριανταφυλλίδη εμφανιζόταν και ως νομικός σύμβουλος της ΚΟΠ. Αυτό περιήλθε σε γνώση μας στην συνέχεια και ενώ η απόφαση είχε επιφυλαχθεί, όταν ο κ. Κρις Τριανταφυλλίδης εμφανίστηκε σε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΠ ως δικηγόρος-νομικός σύμβουλος για να συμβουλεύσει για θέματα καταστατικού της ΚΟΠ.

Άρα, υπό φυσιολογικές συνθήκες και λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα όπως τα περιγράφουμε, είτε το Δικηγορικό Γραφείο του κ. Κρις Τριανταφυλλίδη δεν θα έπρεπε να αναλάβει την προσφυγή του κ. Γιάνσον, είτε η ΕΕΔ της ΚΟΠ θα έπρεπε να παραπέμψει την εκδίκαση της προσφυγής στα αρμόδια όργανα της ΦΙΦΑ λόγω προφανούς σύγκρουσης συμφερόντων. Αντί αυτού, το Δικηγορικό Γραφείο του κ. Κρις Τριανταφυλλίδη αποδέχτηκε να αναλάβει την υπόθεση και η ΕΕΔ της ΚΟΠ εκδίκασε την προσφυγή. Την κατά την θέση μας εξόφθαλμη σύγκρουση δεν την δήλωσαν καν, ούτε ο ίδιος ή το δικηγορικό του γραφείο, αλλά ούτε και η ΚΟΠ δια μέσω του οργάνου που εκδίκασε ή επίσημα η Ομοσπονδία.

Επαναλαμβάνουμε αυτό που αναφέραμε και σε προηγούμενη ανακοίνωση μας ότι η ΕΕΔ της ΚΟΠ δεν εξέτασε την υπόθεση επί της ουσίας της, δηλαδή δεν έκρινε την νομιμότητα του τερματισμού της συνεργασίας μας με τον κ. Γιάνσον, αλλά αποφάσισε ότι δεν δόθηκε το δικαίωμα ακρόασης στον κ. Γιάνσον.

Το αποτέλεσμα ήταν, σύμφωνα με τα γεγονότα, να πραγματοποιηθεί μια επί της ουσίας άδικη δίκη, για την οποία κάναμε λόγο σε προηγούμενη ανακοίνωσή μας (εδώ η ανακοίνωση: https://tinyurl.com/4xdpempv). Κανονικά, υπό αυτά τα δεδομένα, δεν θα έπρεπε ποτέ να εκδικαστεί η προσφυγή του κ. Γιάνσον από την Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών της ΚΟΠ.

Ωστόσο, τα γεγονότα δεν έμειναν μέχρι εδώ. Ακολούθησε μία απαράδεκτη και εκβιαστική προς την ΟΜΟΝΟΙΑ συμπεριφορά της ΕΕΔ της ΚΟΠ και του Δικηγορικού Γραφείου του κ. Κρις Τριανταφυλλίδη που εκπροσωπεί τον κ. Γιάνσον, η οποία εκδηλώθηκε σε τρεις περιπτώσεις:

1. Η ΕΕΔ της ΚΟΠ, η οποία όπως έχουμε εξηγήσει πιο πάνω έχει προφανή σύγκρουση συμφερόντων στην υπόθεση, απαιτεί από την ΟΜΟΝΟΙΑ άμεσα να καταβάλει στον κ. Γιάνσον το χρηματικό ποσό που αποφάσισε υπέρ του και ενώ ακόμα εκκρεμεί η εκδίκαση της έφεσης που άσκησε η ΟΜΟΝΟΙΑ στο CAS!

2. Η ΕΕΔ της ΚΟΠ επέβαλε (08/04) στην ΟΜΟΝΟΙΑ ποινή απαγόρευσης εγγραφών και μεταγραφών ποδοσφαιριστών μέχρι να πληρώσει τα χρήματα που εκδίκασε υπέρ του κ. Γιάνσον και ενώ ακόμα εκκρεμεί η έφεση που άσκησε η ΟΜΟΝΟΙΑ στο CAS!

3. Το Δικηγορικό Γραφείο του κ. Κρις Τριανταφυλλίδη απειλεί και εκβιάζει την ΟΜΟΝΟΙΑ πως θα καταχωρήσει αίτηση διάλυσης κατά της ΟΜΟΝΟΙΑΣ στην βάση του ότι αδυνατεί να πληρώσει τα χρέη της, λόγω άρνησής της να πληρώσει στον κ. Γιάνσον το χρηματικό ποσό που εκδίκασε η ΕΕΔ της ΚΟΠ. Μάλιστα μας έθεσε και τελεσίγραφο μέχρι τις 15 Απριλίου! Αυτός ο εκβιασμός γίνεται την ώρα που η απόφαση της ΕΕΔ δεν είναι τελεσίδικη, εφόσον έχει εφεσιβληθεί στο CAS ενώ την ίδια ώρα η ΕΕΔ έλαβε το εξαιρετικό μέτρο της απαγόρευσης μεταγραφών.

Το ύψος της εμμονής των δύο πλευρών – της ΕΕΔ της ΚΟΠ και του Δικηγορικού Γραφείου του κ. Κρις Τριανταφυλλίδη – σε βάρος της ΟΜΟΝΟΙΑΣ καταδεικνύεται και από το γεγονός πως πεισματικά αρνούνται να αποδεχτούν το λογικό και ορθό, δηλαδή πρώτα να ολοκληρωθεί η εκδίκαση της έφεσης της ΟΜΟΝΟΙΑΣ στο CAS και έπειτα να γίνει οποιαδήποτε πληρωμή προς τον κ. Γιάνσον, εάν τελικά χρειαστεί να γίνει. Μάλιστα, προς τούτο η ΟΜΟΝΟΙΑ παρουσίασε βεβαίωση των ελεγκτών της που διαβεβαιώνει ότι διαθέτει τα χρήματα για να πληρώσει τον κ. Γιάνσον σε περίπτωση που χρειαστεί. Και διερωτώμαστε, έχει κανένα στην Κύπρο που αμφιβάλει ότι η ΟΜΟΝΟΙΑ είναι φερέγγυά και ότι είναι σε θέση να πληρώσει τον κ. Γιάνσον εάν και εφόσον αυτό αποφασίσει το CAS;

Γιατί ο κ. Κρις Τριανταφυλλίδης από την μία εκβιάζει με καταχώριση αίτησης διάλυσης κατά της ΟΜΟΝΟΙΑΣ για αδυναμία πληρωμής χρεών και από την άλλη η ΕΕΔ έχει επιβάλει εμπάργκο μεταγραφών; Γιατί, άραγε και τα δύο μέτρα λαμβάνονται τον ίδιο χρόνο; Υπάρχει κάποιο αόρατο χέρι που συντονίζει;

Δυστυχώς, τα όσα αναφέρουμε αποτελούν μια πρωτοφανή για τα Κυπριακά δεδομένα αντιμετώπιση Σωματείου της ΚΟΠ από την ΕΕΔ της ΚΟΠ και από τον Νομικό Σύμβουλο της ΚΟΠ που λανθασμένα εκπροσωπεί τον κ. Γιάνσον, σε μια υπόθεση – ντροπή για το ποδόσφαιρό μας.

Συνοψίζουμε την όλη υπόθεση πιο κάτω για να βοηθήσουμε στην κατανόησή της:

Ο κ. Γιάνσον παρά το γεγονός πως βρισκόταν στην Κύπρο μόλις μερικούς μήνες εμπιστεύθηκε την ΚΟΠ και όχι την ΦΙΦΑ για να εκδικάσει την προσφυγή του σε βάρος της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και… επέλεξε το Δικηγορικό Γραφείο του κ. Κρις Τριανταφυλλίδη για να τον εκπροσωπήσει, το οποίο αποτέλεσε κατά τον ουσιώδη χρόνο τους Νομικούς Σύμβουλους της ίδιας της ΚΟΠ και ως εκ τούτου χειρίζεται υποθέσεις της ΚΟΠ και επωφελείται οικονομικά από αυτό, όπως ακριβώς και οι Δικηγόροι που αποτελούν τη Δικαστική Επιτροπή της ΚΟΠ. Αντί είτε η δικαστική Επιτροπή της ΚΟΠ, είτε το Δικηγορικό Γραφείο του κ. Κρις Τριανταφυλλίδη να δηλώσουν αδυναμία συμμετοχής σε αυτή την δικαστική διαδικασία λόγω σύγκρουσης συμφερόντων, προχώρησαν κανονικά την εκδίκαση της υπόθεσης και έτσι κατά τα γεγονότα στενοί συνεργάτες της ΚΟΠ είχαν τον ρόλο δικηγόρου υπέρ του ανθρώπου που απολύθηκε από την ΟΜΟΝΟΙΑ και δικαστή για υπόθεση που διάδικος είναι η ΟΜΟΝΟΙΑ. Φυσιολογικά στη «δίκη» που ακολούθησε είχαμε απόφαση υπέρ του κ. Γιάνσον και από την πλευρά της η ΟΜΟΝΟΙΑ άσκησε έφεση κατά της απόφασης στο CAS. Η ΕΕΔ της ΚΟΠ επιλέγει μέχρι σήμερα να αγνοεί την έφεση της ΟΜΟΝΟΙΑΣ στο CAS, να συμφωνεί με το Δικηγορικό Γραφείο του κ. Κρις Τριανταφυλλίδη και να το βοηθά να απειλεί την ΟΜΟΝΟΙΑ με ρευστοποιήσεις και απαγορεύσεις μεταγραφών για να την εξαναγκάσει να πληρώσει τον κ. Γιάνσον προτού το CAS αποφασίσει για την έφεση, προφανώς γνωρίζοντας πως αν η ΟΜΟΝΟΙΑ κερδίσει την έφεση ο κ. Γιάνσον δεν θα επιστρέψει τα χρήματα στην ΟΜΟΝΟΙΑ.

Η ΕΕΔ της ΚΟΠ, ως θεσμικό όργανο της Ομοσπονδίας, φέρει βαρύτατες ευθύνες και δεν θα έπρεπε να επιτρέψει αυτήν την – όπως τα γεγονότα μαρτυρούν – άδικη δίκη σε βάρος Σωματείου μέλους της ΚΟΠ. Αυτό το σκηνικό αποτελεί ντροπή για το Κυπριακό ποδόσφαιρο, την ηθική και τους θεσμούς του.

Επιπλέον, το Δικηγορικό Γραφείο του κ. Κρις Τριανταφυλλίδη δεν θα πρέπει να αναλάβει ξανά υπόθεση που οδηγείται στην Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών της ΚΟΠ, εκτός και εάν παραιτηθεί από τον ρόλο του Νομικού Συμβούλου της ΚΟΠ και άρα να πάψει να εκπροσωπεί τα συμφέροντα της ΚΟΠ και των εργαζομένων της. Η Δικαιοσύνη αυτό επιβάλλει.

Η υπόθεση αυτή αποτελεί ακόμη ένα παράδειγμα που μας δείχνει πως στην Κυπριακή πραγματικότητα περισσότερο μετρούν οι γνωριμίες και τα οικονομικά και άλλα συμφέροντα που εξυπηρετούνται μέσω αυτών των γνωριμιών και όχι το να υπάρχει δικαιοσύνη, αξιοκρατία, λογοδοσία, διαφάνεια, ορθές διαδικασίες και εφαρμογή των Νόμων του Κράτους από όλους, ανεξαρτήτως κοινωνικής θέσης, αξιώματος, οικονομικής ή άλλης δύναμης.



