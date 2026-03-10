Θρύλος 101 ετών!

Ο Ολυμπιακός γιόρτασε την περσινή σεζόν με μεγαλοπρέπεια την συμπλήρωση των 100 χρόνων του. Σήμερα, 10 Μαρτίου του 2026 πλέον κλείνει τα 101 του με την ιδέα που γεννήθηκε στην ταβέρνα του Μοίρα, έναν αιώνα πριν, να μεγαλώνει μέρα με την μέρα όλο και περισσότερο.

Πριν από 101 χρόνια γεννήθηκε ένας σύλλογος που έγινε συνώνυμο με τους τίτλους, τις διακρίσεις και τις μεγάλες βραδιές που έχουν μείνει αξέχαστες.Έναν σύλλογο που φρόντισε να “βάψει” κόκκινους ουκ ολίγους φιλάθλους τόσο στην Ελλάδα όσο και σε όλον τον υπόλοιπο κόσμο.

Οι στιγμές πολλές και τεράστιες. Από την ίδρυση σε ένα μικρό μαγαζάκι του Πειραιά, μέχρι την κατάκτηση του Europa Conference League.

Από τους αδελφούς Ανδριανόπουλους, τον Γιώργο Σταματάκη και τα παιδιά της “Ιωνιδείου” σχολής, μέχρι το πεταχτάρι του Πρίντεζη στην Κωνσταντινούπολη.Από τον Δεληκάρη, τον Σιδέρη, τον Τζιοβάνι και τον Τζόρτζεβιτς, στον Φασούλα, τον Τόμιτς και τον Σπανούλη. Και φυσικά, από τον τοπικισμό μιας άλλης εποχής, στη δημιουργία ενός brand παγκοσμίως γνωστού.

Η ίδρυση

Η ίδρυση του Ολυμπιακού Συνδέσμου Φιλάθλων Πειραιώς έμελλε να αποτελέσει την απαρχή μιας αθλητικής επανάστασης, που θα άλλαζε μονομιάς το τοπίο του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Στις 10 Μαρτίου 1925, στην περίφημη πλέον “Ταβέρνα του Μοίρα” στον Πειραιά, συγκεντρώθηκαν οι ιδρυτές. Μεταξύ αυτών ήταν οι αδελφοί Ανδριανόπουλοι, ο Μιχάλης Μανούσκος κι ο Νότης Καμπέρος.

Ο τελευταίος ήταν κι εκείνος που πρότεινε το όνομα “Ολυμπιακός”, δίνοντας λύση στην αναζήτηση κοινά αποδεκτού ονόματος. Ο Νότης Καμπέρος πρότεινε ως έμβλημα τον δαφνοστεφανωμένο έφηβο. Ως άμεση αναφορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες της αρχαιότητας, αποτυπώνοντας τους συμβολισμούς στο όνομα του συλλόγου.

Oι 341 τίτλοι του Ολυμπιακού

Από τις 10 Μαρτίου του 1925 μέχρι και σήμερα το ταξίδι είναι τεράστιο. Με μεγάλες νύχτες θριάμβου από το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, μέχρι το βόλεϊ και το πόλο. Οι ερυθρόλευκοι κλείνουν τα 101 τους χρόνια έχοντας στην τροπαιοθήκη τους 341 τίτλους σε ομαδικά αθλήματα, καθιστώντας τους τον κορυφαίο πολυαθλητικό σύλλογο της Ευρώπης.

Η λίστα με τους 341 τίτλους του Ολυμπιακού

Ποδόσφαιρο: 84

Πόλο Ανδρών: 74

Βόλεϊ Ανδρών: 66

Μπάσκετ Ανδρών: 35

Πόλο Γυναικών: 31

Βόλεϊ Γυναικών: 22

Μπάσκετ Γυναικών: 16

Χάντμπολ Ανδρών: 13

Αναλυτικά οι “ερυθρόλευκοι” τίτλοι

Ποδόσφαιρο 84 (UEFA Europa Conference League: 1, Βαλκανικό κύπελλο: 1, Πρωταθλήματα: 48, Κύπελλα: 29, Super Cup Ελλάδας: 5)

Πόλο Ανδρών 74 (LEN Champions League: 2, LEN Super Cup: 1, Πρωταθλήματα: 39, Κύπελλα: 27, Super Cup: 5)

Βόλεϊ Ανδρών 66 (Κύπελλα Κυπελλούχων: 2, CEV Challenge Cup: 1, Πρωταθλήματα: 32, Κύπελλα: 19, League Cup “Νίκος Σαμαράς”: 8, Super Cup: 4)

Μπάσκετ 35 (Διηπειρωτικό Κύπελλο: 1, Πρωταθλήματα Ευρώπης: 3, Πρωταθλήματα Ελλάδας: 15, Κύπελλα Ελλάδας: 12, Super Cup Ελλάδας: 4)

Πόλο Γυναικών 31 (Len Euroleague: 3, Len Trophy: 1, Len Super Cup: 3, Πρωταθλήματα: 15, Κύπελλα: 6, Super Cup: 3)

Βόλεϊ Γυναικών 22 (CEV Challenge Cup: 1, Πρωταθλήματα: 9, Κύπελλα: 11, Super Cup: 1)

Μπάσκετ Γυναικών 15 (Πρωταθλήματα: 9, Κύπελλα: 6, Super Cup: 1)

Χάντμπολ 13 (Πρωταθλήματα: 5, Κύπελλα: 4, Σούπερ Καπ 4)

Οι δέκα κορυφαίοι αθλητές του Ολυμπιακού

Την περσινή χρονιά, με αφορμή την συμπλήρωση των 100 χρόνων από την ίδρυση του Ολυμπιακού, το SPORT24 διοργάνωσε ψηφοφορία για την ανάδειξη του κορυφαίου αθλητή στην ιστορία του συλλόγου.

Ο Βασίλης Σπανούλης είναι ο GOAT του Ολυμπιακού, ο μεγάλος νικητής στην ψηφοφορία. Ο άνθρωπος που άλλαξε την ιστορία του ελληνικού και του ευρωπαϊκού μπάσκετ συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους και άφησε στην 2η και την 2η θέση δύο θρύλους του ποδοσφαρικού Ολυμπιακού, τον Τζιοβάνι και τον Τζόρτζεβιτς. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν άλλοι δύο Έλληνες, ο Γιώργος Πρίντεζης και ο Νίκος Αναστόπουλος.

Στην 6η θέση ο Ελ Κααμπί, ο εκπρόσωπος της ομάδας που έγραψε πέρυσι ιστορία με την κατάκτηση του Conference League, την κορυφαία στιγμή του συλλόγου. Ακολουθούν οι δύο θρύλοι του παρελθόντος, δύο Έλληνες, με ίδιο όνομα. Ο Γιώργος Σιδέρης, ο θρύλος της δεκαετίας του 60, ο αξεπέραστος πρώτος σκόρερ στην ιστορία του συλλόγου με 224 γκολ, και ο Γιώργος Δεληκάρης, το λατρεμένο 10άρι της δεκαετίας του 70.

Την 9η θέση παίρνει ο 3ος μπασκετμπολίστας της λίστας, ο μοναδικός ξένος, ο Ντέιβιντ Ρίβερς, που συνέδεσε το όνομά του με το πρώτο ευρωπαϊκό του 1997 και την 10άδα κλείνει άλλο ένα δεκάρι, ο Βασίλης Καραπιάλης.

Μετά την πρώτη δεκάδα, ακολουθούν κι άλλοι σπουδαίοι θρύλοι του Ολυμπιακού, που έχουν συμβάλει στη γιγάντωση του συλλόγου. Την 20αδα συμπληρώνουν: Κώστας Φορτούνης, Αδερφοί Ανδριανόπουλοι, Κώστας Παπανικολάου, Σάββας Θεοδωρίδης, Μίλαν Τόμιτς, Ριβάλντο, Ζάρκο Πάσπαλι, Αντώνης Νικοπολίδης, Σάσα Βεζένκοβ και Σπύρος Γιαννιώτης.

Οι δέκα κορυφαίοι:

Σπανούλης Τζιοβάνι Τζόρτζεβιτς Πρίντεζης Αναστόπουλος Ελ Κααμπί Δεληκάρης Σιδέρης Ρίβερς Καραπιάλης

Πηγή: sport24.gr