Δικαιωματικά MVP

MVP της Ομόνοιας στο διπλό με την Ομόνοια Αραδίππου αναδείχθηκε ο Παναγιώτης Ανδρέου.

Ο νεαρός χαφ των πρασίνων, ο οποίος πέραν του εξαιρετικού γκολ που πέτυχε είχε και πολύ καλή απόδοση, ψηφίστηκε πολυτιμότερος του αγώνα από τον κόσμο της ομάδας.

Υπενθυμίζουμε πως αυτό ήταν το πρώτο του τέρμα μετά από 13 συμμετοχές στο πρωτάθλημα, οκτώ εκ των οποίων ως βασικός.

