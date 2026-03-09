Λιγότερες αλλά πάλι θα είναι αρκετές οι απουσίες για τον Μπεργκ

Χωρίς οκτώ παίκτες παρατάχθηκε η Ομόνοια απέναντι στην Ομόνοια Αραδίππου, οι οποίοι απουσίαζαν για διάφορους λόγους. Το ζητούμενο ήρθε για τους πράσινους με νίκη 0-2 και πλέον επικεντρώνονται πλέον στον αγώνα της Κυριακής (20:30) με τον Ολυμπιακό.

Θα είναι λιγότερες οι απουσίες για τον Χένινγκ Μπεργκ αφού ως την ημέρα του ματς, θα ξεπεράσει την ίωση ο Γιόβετιτς ενώ θα επιστρέψει από τιμωρία ο Νικόλας Παναγιώτου. Επίσης για τους Σεμέδο και Άιτινγκ, οι πιθανότητες είναι με το μέρος τους για να προλάβουν, αν και τίποτα δεν μπορεί να λεχθεί μετά βεβαιότητας.

Παρόλα αυτά, οι απουσίες θα είναι και πάλι αρκετές μιας και οι Μασούρας και Οντουμπάντζο φαίνεται πως δεν θα είναι σε θέση να βοηθήσουν ενώ θα είναι τιμωρημένος ο Μάριτς. Δεδομένα εκτός θα είναι οι Φαμπιάνο και Μαγιαμπέλα.