Mπαίνει χειρουργείο τελικά ο Λαΐφης - Η αναμονή και ο άγνωστος χρόνος επιστροφής

Δεν γλίτωσε τελικά την χειρουργική επέμβαση ο Κωνσταντίνος Λαΐφης μετά το χτύπημα που δέχθηκε στον αγώνα του ΑΠΟΕΛ με την Ανόρθωση. Σύμφωνα και με την επίσημη ενημέρωση, είναι αβέβαιο αυτή τη στιγμή πότε θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου κι ως εκ τούτου είναι δύσκολο να προβλεφθεί πότε θα επιστρέψει στην ενεργό δράση.

«Είχε αποχωρήσει αναγκαστικά από το παιχνίδι. Ήταν ένα χτύπημα ικανό για να τον θέσει εκτός αγώνα και να τον θέσει εκτός για κάποιες ημέρες. Είναι κάτι που πρέπει να γίνει» δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΑΠΟΕΛ, Νεκτάριος Πετεβίνος, μιλώντας στον ΣΠΟΡ FM.

«Έπαθε απόφραξη και πρέπει να γίνει χειρουργική επέμβαση. Περιμένουμε ενημέρωση εάν θα γίνει άμεσα ή αν πρέπει να περιμένουμε κάποιες ημέρες. Ακολούθως θα υπάρξουν κάποιες ημέρες ξεκούραση. Ακολούθως θα έχει τη δυνατότητα να επιστρέψει με προστατευτική μάσκα» συμπλήρωσε.